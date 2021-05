SAALFELDEN. Im Gemeindegebiet von Saalfelden kam es am 29. Mai 2021 gegen 14.30 Uhr auf der B164 (Hochkönig Straße) zu einem Verkehrsunfall, an dem drei PKW involviert waren und zwei Personen unbestimmten Grades verletzt wurden. Aus bisher unbekannter Ursache kam eine 57-jährige Deutsche mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden PKW (SUV) einer deutscher Urlauberfamilie, der wiederum in der Folge gegen den PKW eines 19-jährigen Deutschen prallte, wodurch dessen PKW in den Straßengraben geschoben wurde. Die 57-jährige Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit dem Hubschrauber in das Tauernklinikum Zell am See geflogen. Ihre Beifahrerin wurde mit der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Der 44-jährige Lenker des SUV, seine Ehefrau, die beiden minderjährigen Kinder (7 und 9) als auch der 19-jährige Lenker des dritten PKW, blieben unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Aufräumarbeiten und Bergung der Fahrzeuge wurden von der freiwilligen Feuerwehr Saalfelden durchgeführt. Die B 164 wurde gegen 16.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.