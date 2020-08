BRUCK.FUSCH: Am 22. August, gegen 01 Uhr, ereignete sich auf der Glocknerstraße zwischen Bruck und Fusch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 37-jähriger Deutscher mit seinem PKW von der Straße ab und prallte mit diesem gegen die betonierte Einhausung eines Wasserohrs. Infolge dessen überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Das Rote Kreuz brachte den schwerverletzten Lenker in das Krankenhaus Zell am See. Ein, im Krankenhaus durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 0,81 mg/l (1,62 Promille). Zu einem regulären Alkomattest war der Proband nicht mehr im Stande. Eine entsprechende Blutabnahme verweigerte er. Er wird angezeigt