PIESENDORF. Am Nachmittag des 7. August 2020 kollidierte in Piesendorf im Ortsteil Walchen eine 57-jährige Pkw Lenkerin aus dem Pinzgau mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Holzzaun. Die Frau lenkte den Pkw in weitere Folge wieder auf die Fahrbahn und setzte ihre Fahrt fort. Die 57-Jährige konnte im Anschluss an ihrer Wohnadresse angetroffen werden und verweigerte einen Alkotest. Im Zuge der Amtshandlung wurde eine Polizistin von einem Hund der 57-Jährigen gebissen und kam anschließend zur Untersuchung in das Krankenhaus Zell am See. Die Frau wird angezeigt.