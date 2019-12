Eine Fußgängerin wurde in Saalfelden von einem PKW angefahren.

SAALFELDEN. Am Vormittag des 31. Dezember 2019 ereignete sich in Saalfelden ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 70-jährige Pinzgauerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.Die Fußgängerin ging auf der rechten Fahrbahnseite, als sie von einem Pkw eines 82-jährigen Pinzgauers touchiert wurde. Die 70-Jährige kam zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Schwarzach verbracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.