Unfall und Führerscheinabnahme in Piesendorf - Keine Verletzungen

PIESENDORF. In der Nacht auf 06. September 2020 lenkte ein 19-jähriger Pinzgauer seinen Pkw von Kaprun kommend in Richtung Mittersill. Während der Fahrt kam er rechts von der Straße ab und touchierte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen, eine Straßenlaterne sowie einen neben der Bundesstraße befindlichen Zaun. In weiterer Folge fuhr der 19-jährige Pinzgauer mit dem schwer beschädigten Fahrzeug noch etwa 100 Meter weiter in eine angrenzende Wiese, wo er schließlich zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurden weder der 19-Jährige noch andere Personen verletzt. Ein mit dem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer durchgeführter Alkoholtest ergab 2,34 Promille. Der Führerschein wurde dem 19-jährigen Pinzgauer an Ort und Stelle abgenommen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.