Im Gemeindegebiet von Saalfelden kam ein Rumäne aufgrund der Fahrbahnglätte von dieser ab und in einer Wiese zum Stillstand.

SAALFELDEN. Am 22. Jänner 2022 gegen 15:05 Uhr lenkte ein rumänischer Mietwagenlenker seinen PKW auf der B311 von Saalfelden in Richtung Lofer. Im Gemeindegebiet von Saalfelden kam er aufgrund der Fahrbahnglätte von dieser ab und in einer Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der 59-jährige Lenker nicht verletzt. Der PKW musste von der FF Saalfelden geborgen werden. Die B311 war im Bereich des Unfalles für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich in Fahrtrichtung Saalfelden ein Rückstau von ca. 10 Kilometern.

Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.