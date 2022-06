Wochenenddienste - 20. bis 29. Juni 2022

Hier findest du die aktuellen Ärztedienste für die kommende 10 Tage.

Ärzte Bereitschaftsdienst

Tel. 141. Bei Symptomen einer möglichen Infizierung nicht in die Arztpraxen kommen! Vorher unbedingt telefonische Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt.

Hotline für Kontaktpersonen mit Symptomen, Gesundheitsberatung

Tel. 14 50



Zahnärzte Bereitschaftsdienst

Tel. 06542/74068.

Apotheken Bereitschaftsdienste

Schüttdorf/Zell am See/Kaprun/Bruck/Maishofen:

20. 6. See Apotheke Zell am See, Tel. 06542/72581;

21. 6. VitaMia Apotheke Maishofen, Tel. 06542/68409;

22. 6. Adler Apotheke Schüttdorf, Tel. 06542/57382;

23. 6. Bären Apotheke Bruck, Tel. 06545/6279;

24. 6. Areit Apotheke Schüttdorf, Tel. 06542/53543;

25. 6. Steinbock Apotheke Kaprun, Tel. 06547/8669;

26. 6. See Apotheke Zell am See, Tel. 06542/72581;

27. 6. VitaMia Apotheke Maishofen, Tel. 06542/68409;

28. 6. Adler Apotheke Schüttdorf, Tel. 06542/57382;

29. 6. Bären Apotheke Bruck, Tel. 06545/6279.

Saalfelden/Leogang/Lofer:

20. 6. Aesculus Apotheke, Tel. 06582/76235;

21. 6. Apotheke Leogang, Tel. 06583/20483 und St. Rupertus Apotheke, Tel. 06588/7170;

22. 6. Stadtapotheke, Tel. 06582/72257;

23. 6. Pinzgau Apotheke, Tel. 06582/74103;

24. 6. Aesculus Apotheke, Tel. 06582/76235;

25. 6. und 26. 6. Stadtapotheke, Tel. 06582/72257;

27. 6. Apotheke Leogang, Tel. 06583/20483 und St. Rupertus Apotheke, Tel. 06588/7170;

28. 6. Stadtapotheke, Tel. 06582/72257;

29. 6. Pinzgau Apotheke, Tel. 06582/74103.



Abwechselnde Bereitschaft:

Ungerade Woche: Mittersill, Tauern Apotheke, Tel. 06562/6204.

Gerade Woche: Bramberg, Kristall Apotheke, Tel. 06566/72816.