Wochenenddienste - 29. Juli bis 5. August 2020

Ärzte Bereitschaftsdienst

Tel. 141. Bei Symptomen einer möglichen Infizierung nicht in die Arztpraxen kommen! Vorher unbedingt telefonische Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt.



Zahnärzte Bereitschaftsdienst

Tel. 06542/74068.

Apotheken Bereitschaftsdienste

Schüttdorf/Zell am See/Kaprun/Bruck/Maishofen:

29. 7. Steinbock Apotheke Kaprun, Tel. 06547/8669; 30. 7. See Apotheke Zell am See, Tel. 06542/72581; 31. 7. VitaMia Apotheke Maishofen, Tel. 06542/68400; 1. 8. Adler Apotheke Schüttdorf, Tel. 06542/57382; 2. 8. Bären Apotheke Bruck, Tel. 06545/6279; 3. 8. Areit Apotheke, Tel. 06542/53543; 4. 8. Steinbock Apotheke Kaprun, Tel. 06547/8669; 5. 8. See Apotheke Zell am See, Tel. 06542/72581.

Saalfelden/Leogang/Lofer:

29. 7. Pinzgau Apotheke, Tel. 06582/741030; 30. 7. Aesculus Apotheke, Tel. 06582/76235; 31. 7. Apotheke Leogang, Tel. 06583/20483 und St. Rupertus Apotheke, Tel. 06588/7170; 1. 8. und 2. 8. Pinzgau Apotheke, Tel. 06582/741030; 3. 8. Stadtapotheke, Tel. 06582/72257; 4. 8. Pinzgau Apotheke, Tel. 06582/741030; 5. 8. Aesculus Apotheke, Tel. 06582/76235.

Abwechselnde Bereitschaft:

Ungerade Woche: Mittersill, Tauern Apotheke, Tel. 06562/6204.

Gerade Woche: Bramberg, Kristall Apotheke, Tel. 06566/72816.