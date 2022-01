Während der Skisaison fährt der erste elektrisch betriebene (Dorf-)Skibus Österreichs durch das Kapruner Ortszentrum. "Er ist emissionsfrei und leiser als herkömmliche Busse", informiert die Österreichische Postbus AG. Dort setzt man bereits seit einigen Jahren vermehrt auf alternative Antriebstechnologien.



KAPRUN. Mit dem Start der Wintersaison ist es auch Zeit, die Skibusse im Pinzgau auf Kurs zu bringen. In der Tourismusregion Zell am See-Kaprun bringt Postbus alljährlich Wintersportler zu den Skigebieten Kitzsteinhorn und Maiskogel. Während der Hochsaison fährt zusätzlich der Kapruner Dorfbus durch den Ort – heuer erstmalig mit E-Antrieb.

Da der Einsatz mit einem Bus in einer Stadt nicht vergleichbar ist, wird während der Skisaison für drei Monate der E-Bus auf seine Alltagstauglichkeit getestet und beobachtet, wie sich der Bus im Winterbetrieb bewährt. Die Erfahrungswerte bilden eine wichtige Grundlage für einen künftigen Einsatz im Regelbetrieb.

"Für unsere Gäste sowie Einheimischen steht seit vielen Jahren ein verdichtetes und kostenloses Skibussystem in Kaprun zur Verfügung. Mit dem erstmaligen Einsatz eines E-Busses der Postbus AG wollen wir ein nachhaltiges Zeichen für die kontinuierliche CO2-Reduzierung im örtlichen Nahverkehr setzen, dem ein weiterer Einsatz von E-Bussen auf anderen Linien in Zell am See-Kaprun folgen sollte", betont Nobert Karlsböck, Vorstandsirektor Gletscherbahnen Kaprun AG.