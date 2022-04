Der Schmittentunnel in Zell am See wird von 19. bis 23. April 2022 gesperrt. Ausweichen kann man über die Stadt Zell am See oder Thumersbach.



ZELL AM SEE. Der "Frühjahrsputz" des Schmittentunnels steht an. Rund 17.000 Fahrzeuge fahren pro Tag durch den 5.111 Meter

langen Tunnel. Jetzt muss er vom im Winter angesammelten Schmutz befreit und gereinigt werden.

"Das ist für die Sicherheit im Tunnel sehr wichtig. Alle Einrichtungen werden exakt und nach einer klar definierten To-Do-Liste überprüft, unter anderem die Gefahrenmeldeanlagen und die Löschwasserversorgung“, erklärt Jochen Obermoser, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei im Pinzgau.

Bis der Schmittentunnel wieder für den Verkehr freigegeben wird, dauert es noch bis 19. April 2022, 12 Uhr.

Foto: Land Salzburg/Melanie Hutter

hochgeladen von Johanna Grießer

Tunnelsperre von 19. bis 23. April 2022



Exakt ist der Schmittentunnel von 19. April (1 Uhr) bis 23. April (12 Uhr) für die Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Arbeiten laufen nach einem genauen Plan im Mehrschichtbetrieb, um so schnell wie möglich fertig zu werden.

"Das ist wie jedes Jahr eine große Herausforderung, aber wir sind ein eingespieltes Team, auch mit den externen Firmen. Dass die Sperre lästig ist, ist uns klar, aber sie ist vorgeschrieben und für die Sicherheit im Tunnel zwingend notwendig. Wir raten ein wenig Extrazeit für die Umfahrung einzuplanen." – Jochen Obermoser

Im Video des Landesmedienzentrums bekommt man einen Einblick in die Arbeiten:

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Folgende Arbeiten stehen an:



Reinigung der Tunnelwände

Bergwasserdrainagen werden befreit und gespült (rund zwölf Kilometer Rohrleitungen) sowie auch die Hauptentwässerungsleitungen

Wartungsarbeiten und Reparaturen der Beleuchtung sowie Lüftungsanlagen

Inspektion, Prüfung und Wartung der Sicherheitseinrichtungen wie Notrufanlagen, Videoüberwachung, Löschwasserversorgung, Gefahrenmeldeanlagen,…

Uns interessiert: Wie oft fährst du durch den Schmittentunnel?