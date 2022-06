2020 eröffnete die wichtigste Tourismusgruppe rund um die Glocknerstraße. Nun gab Leon Grieshofer ein Interview gegenüber MeinBezirk:

BRUCK: Leon Grieshofer erklärte sich gegenüber MeinBezirk, das Interview zu führen. Leon Grieshofer sagte auch das die Gruppe ein sehr steiniger Weg war. Er bekam am Anfang der Gruppe Drohnachrichten, das die Gruppe gelöscht werden soll ansonsten wird Anzeige erstattet. Nun ist die Gruppe am 1. Platz von Tourismusgruppen. 2022 ist das 2. Jahr der Gruppe. Leon Grieshofer wird auch wie er gegenüber MeinBezirk berichtete, die Gruppe vorerst bis 2024 leiten. In die Zukunft kann er nicht schauen. Aber nach ihm wird er die Gruppe bis zum Jahr 2030 leiten. Danach wird die Geschäftsführer-Stelle wahrscheinlich gewechselt, so Grieshofer

Glockner-Gruppe wurde gerettet.

Die Glockner-Gruppe stand Anfang Juni 2022 vor dem Aus. Die Gruppe wurde nun gerettet und wird nicht stillgelegt, so Markus Brunner.

Die Technik braucht seine Zeit.

Leon Grieshofer sitzt an der Technik schonmal bis zu 2 Tage. Wenn es ein größerer Ausfall ist, kann es sogar bis zu 4 Tage dauern. Die Technik muss gelernt sein und es muss alles richtig gemacht werden, sonst geht garnichts, so Markus.