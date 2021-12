Der Personalmangel in den Einrichtungen der Elementarpädagogik spitzt sich landesweit zu. Das verdeutlicht auch eine aktuell durchgeführte Studie der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien und des Netzwerks Elementare Bildung (NEBÖ). Um Mitarbeiter/innen in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen zu entlasten, beteiligt sich das BFI Salzburg mit einem maßgeschneiderten Kompaktlehrgang zur Erlangung der Studienberechtigung an der Offensive für die Ausbildung zur Kindergartenpädagogik im Pongau und Pinzgau.

Dazu BFI-Geschäftsführer Franz Fuchs-Weikl: „Es ist höchste Zeit, richtungsweisende Handlungen zu setzen, um Elementarpädagogen und Elementarpädagoginnen zu entlasten und Kleinkindern einen guten und förderlichen Start in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu gewährleisten. Daher bieten wir mit Anfang des neuen Jahres allen Interessenten ohne Matura die Möglichkeit, innerhalb eines Semesters am BFI Pinzgau die Studienberechtigung, die zur Teilnahme am Kolleg für Elementarpädagogik berechtigt, zu erlangen. Dieser Kompaktlehrgang stellt im Pinzgau ein absolutes Novum dar und ist ein wichtiger Schritt, um den Personalmangel in Kindergärten langfristig zu lindern. Ein großer Dank gebührt dem Land Salzburg, welches diese Initiative finanziell unterstützt.“

Im zweiten Bildungsweg zum/zur Elementarpädagogen/Elementarpädagogin

Im Herbst 2022 können Interessenten sich am Kolleg in Bischofshofen oder in Bruck an der Glocknerstraße berufsbegleitend in sechs Semestern zum Elementarpädagogen bzw. zur Elementarpädagogin ausbilden lassen. Voraussetzung um an der Ausbildung teilzunehmen, ist eine positiv abgeschlossene Reifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung. Da vor allem auch Personen angesprochen werden sollen, die nicht über eine Matura verfügen und die Möglichkeit des zweiten Bildungsweges nutzen möchten, konzipierte das BFI speziell hierfür einen einsemestriger Kompaktlehrgang zur Erlangung der Studienberechtigung mit Start im Februar 2022. Die Studienberechtigungsmodule können auch für andere Studienrichtungen (z.B. an einer Universität oder Fachhochschule) genutzt werden. Der Unterricht wird erwachsenengerecht in Form von Blended Learning (Präsenz- und Online-Unterricht kombiniert) durchgeführt und findet an Abenden und Wochenenden statt. Die exakten Termine, Aufnahmekriterien und Inhalte des Lehrgangs sind auf der Website des BFI Salzburg zu finden.