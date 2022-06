Die Gemeinden im Unteren Saalachtal und das Bildungszentrum Saalfelden organisieren noch bis Jahresende Kurse, in denen der Umgang mit den eigenen Geräten (egal ob Handy, Tablet oder Laptop) gelernt, geübt oder vertieft werden kann.

In kleinen Gruppen können Sie alle Fragen stellen, die Sie bewegen und erfahren viel Neues rund um die Geräte, das Internet und den sicheren Umgang damit.

Auch Ihre Gemeinde ist mit vielen Informationen z.B. zu Vereinen und aktuellen Bauvorhaben im Internet vertreten. Um diese zu erklären und zu zeigen, kommt eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter der Gemeinde zum Kurs. Viele haben so auch über die Gratis-Freifahrtage am Freitag im Bundesland Salzburg erfahren.

Um zu zeigen, wie ein Online-Shop funktioniert, wird eine Unternehmerin/ein Unternehmer an einem Kurstag zugeschalten. Sie erfahren z.B., wie Sie ein Buch über das Internet auch bei einem regionalen Geschäft bestellen können.

„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich noch so viel erfahren kann“, meinte eine Teilnehmerin am Ende des Kurses. Wir möchten Sie einladen, mit dabei zu sein! Die Teilnahme ist kostenlos und jetzt ist genau der richtige Moment dafür.

Die Kursorte sind:

Maria Alm – Dienten – Maishofen – Viehofen – Saalbach – Saalfelden – Weißbach – St. Martin – Lofer – Unken

Rufen Sie uns an: 06582 76272