Im Schulalltag hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie vieles geändert. Neben Masken und Abstandsregeln dürfen auch keine gemeinsamen Feiern stattfinden. Am BORG Mittersill gestalten immer die Religionsgruppen der 7. Klassen die Weihnachtsfeier. Voriges Jahr wurde ein virtueller Adventkalender erarbeitet und online gestellt und heuer wollten es sich die Schüler*innen nicht nehmen lassen, einen „corona-konformen“ Weihnachtstag zu organisieren. Am 23. Dezember fand daher zum ersten Mal ein Projekttag „Weihnachten“ statt. In Stationen, die klassenweise besucht wurden, gab es Besinnliches ebenso wie Entspannendes und Lustiges. Neben einer Zielwurfstation im Freien gab es sogar ein Weihnachtsactivity. Und in einer schön dekorierten Klasse – mit Lichterketten und Kerzen – wurde ein Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Bei einer Station machten sich die Schüler*innen zum Thema „Dankbarkeit“ Gedanken. Zum gemeinsamen Abschluss organisierte die Schüler*innen Vertretung eine Teestation mit Keksen im Freien. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikwerkstatt der 8. Klassen. Beim jahrgangsübergreifenden Wichteln gab es so manches Überraschungsgeschenk.

Am Ende des Tages waren sich alle darüber einig, dass zwar die Form der Feier verändert wurde, aber dass es keinesfalls weniger stimmungsvoll war.