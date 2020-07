Die Staatsmeisterschaften im Triathlon fanden heuer in einem Sprintbewerb statt - Hollaus wurde Vizemeister.

WALLSEE (NÖ). In Wallsee (NÖ) fanden am vergangenen Wochenende die Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz im Triathlon (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5km Laufen) statt. Auf Grund der Corona bedingten Absage sämtlicher internationaler Bewerbe war ein hochkarätiges Starterfeld angesagt. Angeführt von den beiden Norwegen Kristian Blummenfelt und Gustav Iden (Weltrangliste 7 und 11) sowie der vollständig vertretenen österreichischen Elite. Der im Einzelstart durchgeführte Bewerb war was die Spannung betrifft nicht zu überbieten. Nach dem Schwimmen bildete sich auf dem Rad ein Spitzengruppe mit Hollaus und 3 anderen Athleten. Lukas versuchte sich abzusetzen, die Gegner konnten aber immer wieder kontern. Somit ging es gemeinsam auf die Laufstrecke wo in einem beinharten Ausscheidungskampf der norwegische Star Blummenfelt den Sieg einfahren konnte. Mit der zweitschnellsten Laufzeit aller Athleten sicherte sich Hollaus auch in der Staatsmeisterschaft den 2. Platz. Nur der beste Schwimmer im Feld, Nationalteam Kollege Luis Knabl war um 17 Sekunden schneller als der Pinzgauer. Lukas Hollaus nach dem Bewerb: "Der nicht gewohnte Einzelstart behagt mir nicht besonders, aber mit dem 2. Platz kann ich sehr zufrieden sein."