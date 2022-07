Am 3.Juli 2022 fanden beim Haus Gabi die U19 Landesmeisterschaften im Beachvolleyball statt. Bei den Herren kämpften mit Tichy/Trauner und Ebser/Trojer zwei Pinzgauer Teams von insgesamt 6 Teams um den Landesmeistertitel.

ZELL AM SEE. Die Turniermitfavoriten Tichy/Trauner (Zell am See/Saalfelden) verloren zwar ihr erstes Spiel gegen die Lungauer Slowak/Schmidt knapp mit 1:2 Sätzen, konnten sich aber anschließend über den Verliererpool souverän ins Finale kämpfen (2:0 vs. Ebser/Trojer und 2:0 vs. Prodinger/Brugger (Lungau). Im Finale unterlagen die Pinzgauer den Salzburgern Wallner/Rietzinger in einem spannenden Spiel in 0:2 Sätzen. Das zweite Team Ebser/Trojer (Saalfelden/Hollersbach) konnte viel Erfahrung sammeln und belegte den 5. Platz nach zwei Niederlagen gegen Prodinger/Brugger und Tichy/Trauner.

Bei den Damen war der Pinzgau mit insgesamt 5 Teams (von 9 Teams) stark vertreten. Die restlichen 4 Teams kamen allesamt aus dem Flachgau (Henndorf/Seekirchen). Trotz beinahe 2 jähriger verletzungsbedingter Abstinenz zählte die Pinzgauerin Anna-Maria Ticha (Zell am See) mit ihrer Tiroler Partnerin Valentina Nußbaumer zu den Turniermitfavoritinnen. Die fehlende Spielpraxis war den beiden im ersten Spiel gleich anzumerken. Trotzdem konnten sich Ticha/Nußbaumer klar mit 2:0 Sätzen gegen Wagner/Haberl (Flachgau) und Lederer/Ries (Uttendorf/Pongau) durchsetzen und standen damit im Halbfinale. Dort warteten mit Svensson/Schnaitl (Saalfelden/Leogang) weitere Teamkameradinnen. Ticha/Nußbaumer siegten knapp mit 15:13 Punkten und 18:16 Punkten und standen damit im Finale. Dort lieferten sich die beiden gegen Briefeneder/Padinger (Flachgau) erneut eine wahre Nervenschlacht. Sie zogen in beiden Sätzen aber denkbar knapp mit 14:16 Punkten und 13:15 Punkten den kürzeren. Ticha/Nußbaumer erzielten somit souverän den Vizelandesmeistertitel.

Svensson/Schnaitl (Saalfelden/Leogang) gewannen im ersten Spiel gegen die Henndorferinnen Perschl/Altenberger souverän mit 2:0 Sätzen. Im zweiten Spiel zogen sie gegen die Turnierfavoritinnen Briefeneder/Padingern knapp den kürzeren. Danach zeigten die Pinzgauerinnen aber bärenstarke Leistungen gegen Wagner/Haberl (Flachgau), Ticha/Nußbaumer und Lederer/Rieser und belegten damit den verdienten dritten Platz.

Das Team Lederer/Rieser konnte sich ebenfalls mit einer starken Leistung mit Platz 4 eine Topplatzierung holen. Die weiteren beiden blutjungen Teams Oberkofler/Prokesch (beide Maishofen) und Khorramian/Mair (Maishofen/Uttendorf) konnten wichtige Erfahrungen sammeln. Sie verloren ihre Spiele jeweils und belegten damit Platz 7 und 9.

Stimmen zu den U19 Landesmeisterschaften: Obmann Peter Fankhauser: "Gratulation an alle Teams und besonders an die Medaillienträger und Medaillienträgerinnen! Die Pinzgauer Teams konnten die Erwartungen klar übertreffen! Zwei Vizelandesmeistertitel und bei den Damen zusätzlich Platz 3 und 4 sind das beste geschlossene Abschneiden von Pinzgauerteams bei einer U19 Landesmeisterschaft! "

Im Anschluss an die U19 Landesmeisterschaften, spielten die Zeller Herren (Zell 1) ihr letztes Beachligaspiel in dieser Saison gegen die Kaprun Masters. Die Zeller wollten trotz bereits gesichertem Meistertitel nichts anbrennen lassen und nahmen das Spiel nicht auf die leichte Schulter. Schlussendlich siegten die Zeller glasklar mit 12:0 Siegpunkten und unterstrichen damit den verdienten Titelgewinn.