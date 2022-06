Das Karate Leistungszentrum Pinzgau bestritt am vergangenen Wochenende in Wals beim internationalen Austrian Junior Open das vorletzte große Turnier in dieser Saison.

WALS (vor). Mit sensationellen 6x Gold, 8x Silber und 10 Bronze landete Team Pinzgau in der Gesamtbilanz auf Platz 2 von 92 Vereinen! Insgesamt waren 811 Athleten aus 18 Nationen dabei.

Sportler des Tages ist Alexandru Blaga mit zwei Gold Medaillen in U12 -35kg und U12 Open. Weitere Gold Medaillen holten: Pia Geissler (Kata U8), Kata Team U10/U12 (Andreas Niroomand, Karl Haffner, Dejan Markovic), Marina Filipovic (Kumite U10 -27kg), Sarah Kemetinger (Kumite U12 -50kg)

Silber erreichten:

Kata Team U10 (Marina Filipovic, Pia Geissler, Marie Schernthaner), Kata Team U10/U12 (Maximilian Hierzer, Alexander Hierzer, Laurin Lichtenwagner), Nina Schuster (U21 +68kg), Alessandra Lederer (U21 -55kg), Marina Vukovic (U21 -68kg), Stefan Simic (U12 +38kg), Karl Haffner (U12 -38kg), Emil Sadikovic (U21 Open)

Bronze erkämpften sich:

Kata Team U10 (Melissa Rexeisen, Denisa Dogar, Kristina Simic), Kata Team U12 (Lea Jejnic, Sima Mousa, Gabrijela Saric), Kata Team U12 (Mila Kampusch, Izabel Matondo, Ilina Manasieva), Kata Team U10/U12 (Löh Cayden, Alexander Steiner, Selen Premuzic), Pia Geissler (U10 -27kg), Andreas Niroomand (U10 -32kg), Kaisar Noori (U21 -75kg), Emil Sadikovic (U21 -84kg), Selen Premuzic (U10 +34kg), Alexander Steiner (U10 -28kg)

Für die Spitzensportler steht kommendes Wochenende noch das letzte Turnier an, der Weltcup in Kroatien, bevor es in die Sommerpause geht.