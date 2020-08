Am 28.August 2020 fand zum Saisonabschluss das letzte Nachwuchsbeachvolleyballturnier (ABV Tour JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See) der Saison beim Haus Gabi (Thumersbach) statt.

ZELL AM SEE. Beim Turnier dabei waren auch 2,5 Teams aus dem Pinzgau. Da erfreulicher Weise der Turnierraster mit 16 Teams voll wurde, konnte zuerst eine Gruppenphase (4 Gruppen mit jeweils 4 Teams) und im Anschluss daran eine Single-KO-Runde gespielt werden. Sowohl für die Turnierfavoritinnen Anna-Marie Ticha mit Ihrer Tiroler Partnerin Valentina Nussbaumer als auch für die Saalfeldnerinnen Victoria Svensson u. Yvonne Kaswurm begann das Turnier nach Wunsch. Anna-Marie und Valentina siegten im ersten Spiel gegen Pritz/Ehrenreich souverän mit 2:0 Sätzen (15:6, 15:5 Punkte) und auch im zweiten Spiel gewannen Sie hoch verdient gegen Fahrner/Langthaler mit 2:0 Sätzen (15:4, 15:8 Punkte). Victoria und Yvonne machten es Ihnen nach und siegten ebenfalls souverän in Spiel 1 gegen Dexl/Oberholzner mit 2:0 Sätzen (15:3, 15:9 Punkte) und in Spiel 2 gegen Gruber/Lerchner (15:6, 15:3 Punkte). Im letzten Gruppenspiel ging es um Ticha/Nussbaumer dann gegen die Turniermitfavoritinnen Klein/Peirleitner (Oberösterreich) um den Gruppensieg. Anna-Marie und Valentina siegten letztlich knapp mit 2:0 Sätzen (15:11 , 16:14 Punkte) und sicherten sich somit den Gruppensieg. Für Svensson/Kaswurm stand bereits vorm letzten Gruppenspiel fest, dass Sie sich den Gruppensieg geholt haben. So konnten Sie weiterhin befreit aufspielen und besiegten auch die letzten Gruppengegenerinnen Bruckbauer/Mühlbacher mit 2:0 Sätzen (15:11, 15:10 Punkte).

Das weitere Pinzgauer Team Verona Zuka und Matilda Pötzelsberger konnten phasenweise tolles Beachvolleyball zeigen, letztlich reichte es allerdings nicht für einen Sieg in der Gruppenphase wodurch Sie den 13. Platz belegten.

Viertelfinale

Im Viertelfinale trafen nun Victoria Svensson und Yvonne Kaswurm auf die oberösterreichischen Mitfavoritinnen Klein/Peirleitner. Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Nach einer knappen ersten Satzniederlage (12:15 Punkte) kämpften die Saalfeldnerinnen auch in Satz 2 um jeden Punkt als gebe es kein Morgen. Allerdings reichte dies knapp nicht aus, da die Oberösterreicherinnen auch Satz 2 denkbar knapp für sich entschieden (18:16 Punkte). Somit belegten die beiden Pinzgauerinnen den ausgezeichneten 5. Platz.

Für Anna-Marie und Valentina zogen im Viertelfinale durch einen klaren 2:0 Sieg (15:7, 15:2 Punkte) gegen die Tamswegerinnen Gruber/Lerchner souverän ins Semifinale ein. Dort feierten Sie einen ungefährdeten 2:0 Sieg (15:9, 15:7 Punkte) gegen die Flachgauerinnen Melissa Auer und Michaela Leberer. Im Finale warteten nun erneut die Oberösterreicherinnen Klein/Peirleitner. Nach einem vollkommen verschlafenen Satzbeginn und einer 9:15 Satzniederlage, zeigten Anna-Marie Ticha und Valentina Nussbaumer in Satz 2 eine deutliche Steigerung und siegten mit 15:12 Punkten. In Satz 3 starteten Anna-Marie u. Valentina gleich fulminant und führten sogar mit 12:4 Punkten. Die Oberösterreicherinnen wollten sich aber noch nicht geschlagen geben und starteten nochmals eine Aufholjagd die bei 9:12 Punkten endete. Schlussendlich gewannen Anna-Marie und Valentina verdient mit 15:11 Punkten im Entscheidungssatz und sicherten sich damit den Turniersieg.

Stimmen zum Turnier

Anna-Marie Ticha: "Das Turnier war mit zahlreichen sehr guten Teams besetzt und deshalb bin ich umso glücklicher über den Turniersieg! Wir konnten uns bis ins Finale souverän durchsetzten und machten es im Finale unnötig spannend. Schade das die Beachvolleyballsaison bereits vorbei ist, aber ich freue mich auch schon auf die kommende Hallenvolleyballsaison."

Victoria Svensson/Yvonne Kaswurm: "Da heute das letzte Turnier in dieser Saison stattfand, wollten wir unbedingt noch einmal unser Dazugelerntes einsetzen, und um jeden Punkt kämpfen. Das gelang uns auch in den ersten drei Spielen sehr gut, da wir alle Spiele mit deutlicher Führung gewinnen konnten. Im Einzug ums Semifinale mussten wir uns jedoch gegen starke Gegner sehr knapp geschlagen geben. Wir sind mit unserer Leistung und dem Endresultat, dem 5.ten Platz, zufrieden, und können somit mit gutem Gewissen die Beachvolleyballsaison hinter uns lassen, und uns auf die kommende Hallenvolleyballsaison freuen."