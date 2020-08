Bei traumhaftem Wetter fand am 1.August 2020 beim Haus Gabi (Thumersbach) das zweite ABV Tour Junior U17 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Turnier statt. Mit dabei waren auch 2,5 Teams aus dem Pinzgau, sowie 2 Teams aus dem Flachgau, 1,5 Teams aus Tirol und ein Kärntner Team.

ZELL AM SEE. Im ersten Spiel spielten Kaiser/Lederer gegen die Turnierfavoritinnen Deisl/Neureiter und verloren dieses Spiel klar in 0:2 Sätzen. Schild/Seidl lieferten sich im ersten Spiel gegen die Kärtnerinnen Nedetzky / Klaura einen wahren Krimi. Ging der erste Satz noch relativ klar an die Kärntnerinnen (14:21), siegten die Pinzgauerinnen im zweien Satz mit 21:18 Punkten und der 3.te Entscheidungssatz ging mit einem Fotofinish 13:15 gegen die Klagenfurterinnen verloren. Für Anna-Marie Ticha ging es im ersten Spiel mit der Tiroler Interimspartnerin Nussbaumer Elisa gegen deren Tiroler Teamkolleginnen Nussbaumer/Prenn. Der erste Satz ging denkbar knapp mit 22:20 Punkten an die Tirolerinnen. Im zweiten Satz waren Ticha/Nussbaumer dann chancenlos und verloren 6:21.

Da die Pinzgauer Teams nun im Verlierer-Pool landeten, eliminierten sie sich ab nun gegenseitig aus dem Turnier. Im Spiel um Platz 5 besiegten Schild/Seidl die Vereinskolleginnen Kaiser/Lederer klar in 2:0 Sätzen. Im Spiel um den Einzug ins Semifinale verloren Schild/Seidl allerdings knapp mit 1:2 Sätzen gegen Ticha/Nussbaumer. Das Semifinale verloren im Anschluss Ticha/Nussbaumer klar mit 0:2 Sätzen gegen die Flachgauerinnen Deisl/Neureiter. Da die Gegnerinnen im Spiel um Platz 3, im Spiel zuvor w/o geben mussten, belegten Ticha/Nussbaumer Platz 3.

Die Platzierungen im Detail:

Platz 1 Deisl/Neureiter (Flachgau), Platz 2 Nussbaumer/Prenn (Tirol), Platz 3 Ticha/Nussbaumer (Zell am See/Tirol), Platz 5 Schild/Seidl (Piesendorf/Saalfelden), Platz 5 Nedetzky /Klaura (Kärnten), Platz 7 Kaiser/Lederer (Maria Alm/Uttendorf)

Stimmen zum Turnier:

Organisator Peter Fankhauser: "Cool das 7 Teams den Weg in den Pinzgau fanden. Unsere Teams konnten wieder viel dazulernen und wir freuen uns schon auf die weiteren Nachwuchsturniere im Pinzgau."