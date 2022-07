Schon zum bereits 5. Mal war in der vergangenen Woche der FC Red Bull Salzburg auf Trainingslager in Bramberg.

BRAMBERG. Auch heuer wieder war der FC Red Bull Salzburg zu Gast in Bramberg. Bei teilweise traumhaften Wetter musste sich die neuformierte Mannschaft, dem Neo-Trainer Matthias Jaissle beweisen. Als Zaungäste mit dabei waren auch Sportdirektor Christoph Freund, Bürgermeister Hannes Enzinger und TVB-Obmann Walter Innerhofer. "Man merkt, dass sich alle in der Gemeinde darüber freuen. Grundsätzlich müssen wir Red Bull sehr dankbar sein, dass sie zu uns kommen. Red Bull ist eine Marke, die kennt man in ganz Europa. Was uns aber besonders freut ist, dass sie offen für die Fans und nicht so abschottet, wie andere Vereine sind," so der Bramberger Obmann. Christoph Freund ergänzt: "Das ganze Umfeld passt perfekt. Das Quartier und der Platz sind optimal." Leider mussten die Bullen am Mittwoch das Trainingslager wegen zu starken Regens abbrechen und das Training in Taxham fortsetzen.

Wieder Umbruch

Nach einem neuerlichen Mannschaftsumbruch ist heuer Christoph Freund mit Trainer Matthias Jaissle auch im heurigen Jahr gefordert. "Wir hatten im vergangenen Jahr einige Highlights zu feiern. Schon der Start gegen Sturm Graz war besonders wichtig, da hatte die junge Mannschaft sofort das Selbstvertrauen für die Saison geschaffen. Unsere Ziele wiederholen sich. Aber der 10. Meistertitel wäre was besonderes, denn das hat es noch nie gegeben. Natürlich auch der Cuptitel, aber da haben wir bei 57 Spielen 56 gewonnen, das ist schon schräg. Wichtig wird sein, wie wir auftreten. Ich glaube, wir haben wieder eine richtig gute Mannschaft. Ich glaube, wir können uns auch heuer wieder über einige tolle Spieler freuen, obwohl bei uns eigentlich die Mannschaft der Star ist. Es wird bei Red Bull immer versucht, die besten Talente nach Salzburg zu holen. Wenn man schaut auf das Nationalteam, wie viele Spieler mit Red Bull Vergangenheit gespielt haben, dann zeigt das, dass unser Weg richtig ist. Der Aufsteiger der Saison ist aus österreichischer Sicht Niki Seiwald. Wir beobachten die österreichischen Talente, manche gehen einen eigenen Weg, aber wir schauen nicht explizit auf den Pass, das Talent ist entscheidend," so Freund.

Die Frage, warum hat der FC Red Bull Salzburg kein Damenteam, erklärt Freund folgendermaßen: "Bis jetzt hatten wir genug zu tun um ein erfolgreiches Männerteam zu formen. Im Verein wird natürlich über das Thema diskutiert. Es geht um die Frage, wie wir es machen und in welcher Form. Da sind wir beim überlegen und diskutieren auch darüber." Der Sportdirektor aus Leogang hat bei den Bullen noch Vertrag bis 2023. "Mir und meiner Familie geht es hier in Salzburg sehr gut. Ich genieße es schon sehr, dass zu meiner Arbeitsstätte mit dem Rad in die Arbeit fahren kann."

