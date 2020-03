Im letzten Spiel der heurigen Saison feierten die Zeller Eisbären gegen Bregenzerwald einen 11:6 Kantersieg.

ZELL AM SEE. Neben dem langjährigen Eisbärenkapitän Franz Wilfan, der nach 8 Saisonen undgesamt 314 Pflichtspielen mit 104 Toren und 186 Assists heute Abend seine Karriere beendete, hängten auch die Zeller Eigengewächse Christoph Herzog nach 7 Saisonen und gesamt 272 Spiele mit 42 Toren und 44 Assists, sowie Florian Aigner nach 8 Saisonen in der Kampfmannschaft und gesamt 254 Spielen mit 4 Toren und 15 Assists ihre Eishockeyschuhe an den Nagel. Mit Martin Oraze beendete zudem ein weiterer verdienstvoller österreichischer Eishockeyspieler seine erfolgreiche Karriere. Er bestritt über 500 EBEL Spiele, sowie 74 Spiele im Nationalteam. Der EBEL Champion, Inter National League- und slowenische Meister stand für die Pinzgauer die letzten drei Jahre am Eis und kam dabei auf 115 Spiele mit 14 Toren und 46 Assists.



Kantersieg der Zeller

Tomi Wilenius eröffnete den Torreigen. Christian Ban stellte auf 2:0. Nach dem 2:1 erhöhte Wilenius auf 3:1. Auch im 2. Abschnitt ließen die Zeller nichts anbrennen. Durch Tore von Wilenius und Ban ging es mit 5:3 in die letzte Pause. Im letzten Abschnitt trugen sich Wilenius, Christoph Herzog 2, Martin Oraze und Jürgen Tschernutter als Torschützen zum klaren 11:6 Sieg ein.

Stimmen zum Spiel

Florian Aigner: "Heute wie erwartet war es eine sehr emotionale Partie. Vier Spieler von uns, hören auf, es ist schwer zu beschreiben, aber wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir alle zusammen nochmal gespielt haben. Es hat heuer sehr viel Spaß gemacht. Das Ergebnis heute war eigentlich nebensächlich. Danke an alle Fans, leider haben wir die Playoffs wieder nicht geschafft, der Vorstand macht aber gute Arbeit, es geht weiter."

Christoph Herzog: "Das Spiel war extrem emotional. Letztes Spiel im Leben, kann man sagen. Es ist schwer zu glauben. Es macht mich glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und ich mich einem Doppelpack habe abschließen können. Die Eishockey-Karriere so zu beenden war wirklich schön, wir sind super von den Fans verabschiedet worden. Ich möchte mich bei den Fans, bei den Betreuern, Trainern und allen vom Vorstand bedanken. Eishockey ist für mich der schönste Sport der Welt, es war schön, diesen Sport mit einem Sieg zu beenden. Ich kann nun glücklich und zufrieden in die Eishockey-Pension gehen."

Martin Oraze: "Es war ein emotionales Abschiedsspiel. Die Organisation von allen Mitspielern war super. Ich bedanke mich für 8 wundervolle Jahre in Zell am See. Es war sehr emotional. Es fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich bin dankbar, dass ich in der Bergstadt so lange ausharren habe dürfen und den Pinzgau als meine Heimat bezeichnen durfte. Ich wünsche den Verein und allen Fans alle Gute. Es war sehr emotional für mich. Es hat heute von vorne bis hinten alles gepasst, Ergebnis passt, Tor geschossen und die Familie war da. Es war ein schöner Abschluss. Ich bin dem Verein sehr sehr dankbar, dass ich die letzten drei Jahre hier verbringen konnte. Ich wünsche dem Verein das Allerbeste, damit sie mal in die Playoffs kommen."

Peter Dilsky: "Ich wünsche den vier Spielern die aufgehört haben, alles Gute für die Zukunft. Ich bin glücklich, dass Oraze und Herzog sich in die Torschützenliste eingetragen haben. Es macht mich sehr stolz. Es ist ein schöner Zeitpunkt zum Aufhören, es war ein guter Abschluss für die Jungs, wir haben gewonnen. Die Saison war rückblickend eigentlich nicht so schlecht, obwohl wir das Ziel nicht erreicht haben. Man muss der Mannschaft ein bisschen Zeit lassen um zu wachsen. In ein bis zwei Jahren sollte man es schaffen, die Playoffs zu erreichen, wenn man einen gewissen Stamm an Spielern hält. Wir müssen die Saison nüchtern analysieren und für die Zukunft arbeiten."