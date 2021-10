ZADAR (vor). Bei sehr stürmischen Verhältnissen wurde der 9. Zadarhalf-Triathlon (1,9-90-21,1km) am 9.10. in Kroatien abgehalten. Mit Rang 2 in der Klasse M55 konnte der Zeller Triathlon-Obmann eine sehr erfolgreiche Saison abschließen. "Es war heuer wegen Corona keine einfache Saison. Trotzdem gab es einige Veranstalter die tolle Rennen hingebracht haben. Nächstes Jahr werden wir wieder versuchen, den Tri-Zell-Triahtlon zu organisieren."