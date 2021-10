Der SK Bruck unterliegt in Großarl nach 1:4 Rückstand nach Aufholjagd mit 3:4.

GROSSARL. Die Großarler fanden besser in die Partie und gleich einmal zwei dicke Chancen gehabt, die Goalie Manuel Seiwald super parierte . Bruck ist noch vor der Halbzeit mit 0:3 in Rückstand geraten. Nach der Pause ist die Mayrhofer-Truppe erstarkt auf den Platz gekommen und Stephan Meinzer hat den Anschlusstreffer erzielen können. Goalie Seiwald konnte als letztes Mittel einen Angriff der Gastgeber nur mittels Foul bremsen und der darauf folgende Elfmeter das 4. Gegentor. Bruck konnte dann mit zwei weiteren Treffern (Fabrice Maahs, Meinzer) besser ins Spiel kommen und war bis zum Schluss eigentlich die überlegenere Mannschaft. Leider hat man eine 100%ige Chance zum Ausgleich liegen gelassen.

Zur Saison: Die ersten fünf Partien haben wir gewinnen können, dann jedoch leider Punkte liegen gelassen. Unser Problem war heuer, dass wir, aufgrund von Verletzungen bzw. der Corona-Pause, von Beginn an mit derselben Truppe antreten mussten. Wir sind trotzdem stolz, dass wir, seit dem Aufstieg in die 1. Klasse, soweit oben mitspielen können. Unser Ziel ist, dass wir wieder an den vorigen Leistungen anknüpfen können.

