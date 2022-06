Der Alpenverein Zell am See holt seine 150 Jahr-Jubiläumsfeier mit drei Jahren Verspätung nach. Die Verantwortlichen haben sich zu diesem feierlichen Anlass fünf verschiedene Touren überlegt, an denen alle die Lust haben teilnehmen können. Die Touren sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt.

ZELL AM SEE. Die ursprüngliche 150 Jahr Feier war bereits für 2019 geplant – aus diversen Gründen findet sie nun mit Verspätung 2022 statt. Zu diesem besonderen Anlass bietet der Alpenverein Zell am See (AVZ) den Sommer über fünf landschaftlich und alpinistisch anspruchsvolle Touren an.

Foto: Stephan Obenaus

Nicht nur Wanderer sondern auch Bikerinnen und Biker kommen auf ihre Kosten

Diese werden von der Sektion organisiert und von Bergführern begleitet. Damit aber auch Radfahrer auf ihre Kosten kommen, gibt es auch Touren für Mountain- und E-Bikes.

"Der unverwechselbare Blick über unsere Heimatstadt und den Zeller See ist etwas, das bei uns auch privat bei fast keiner Tour fehlen darf. Der Summit von Zell am See ist die Schwalbenwand (die höchste Erhebung im Ortsgebiet von Zell am See) – bei unserer Familienwanderung besteigen wir die Schwalbenwand ganz gemütlich, mit einem optionalen Taxi-Transfer bis zur Schützingalm”, erklärt Andreas Auzinger, erster Vorsitzender des AVZ.

“Wir wollen ganz klar betonen, dass wir unsere 150-Jahr-Jubiläumstouren nicht nur für AV-Mitglieder anbieten. Jeder, der unsere Berge liebt, ist aufgerufen, sich uns anzuschließen und sich gemeinsam mit uns an der Schönheit unserer Region zu erfreuen.”

Der Alpenverein bietet nicht nur Wanderungen an, sondern auch Mountainbike- und E-Biketouren.

Foto: Stephan Obenaus

Zeit, die Berge zu entdecken

Die Touren führen nicht nur rund um den Zeller See, sondern bis nach Ferleiten rund um die Schwarzenberghütte hoch über dem Käfertal.

"Alle, die diese Wege noch nicht kennen, haben nun in diesen Sommer die Gelegenheit, die Gegend zu entdecken", so der AVZ.

Das Logo des Alpenvereins Zell am See.

Foto: AV Zell am See

Ein aufregender Sommer für alle Teilnehmenden

Der Sommer in den Bergen verspricht also für die Mitglieder des Alpenvereins Zell am See, die Guides und Bergführer sowie für alle Teilnehmenden aufregend zu werden. Absolutes Highlight wird laut Alpenverein die Nationalpark-Tour zur Oberwalderhütte und zum Johannisberg sein.

Die Touren auf einen Blick

Hier eine Übersicht über alle fünf Jubiläumstouren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden:

Familienwanderung auf die Schwalbenwand von der Schützingalm aus - 26. Juni 2022

Mountainbike- & E-Bike-Tour auf die Erlhofplatte (10. Juli 2022)

"Bike and Hike"-Tour nach Ferleiten und auf die Trauneralpe (17. Juli 2022)

Schwarzenberghütte und Hohe Dock (mit Alpinguide & Bergführer) (6. bis 7. August 2022)

Johannisberg und Oberwalderhütte (mit Alpinguide & Bergführer) (2. bis 3. September 2022)

Foto: Stephan Obenaus

Mehr zu den Touren erfahren

Nähere Informationen zu den angebotenen Touren finden Sie auf www.alpenverein.at/zell-am-see oder auf der Facebook-Seite des AVZ www.facebook.com/wegeinsfreie

“Unser Wegegebiet ist ein echtes Juwel und unser Wegewart und sein Team investieren jedes Jahr viel Zeit und Kraft in die Erhaltung unserer alpinen Wege."

Mit dem Alpenverein kann, wer möchte, das ganze Jahr über unterwegs sein – auch in höheren Lagen, wo noch Schnee liegt.

Foto: Stephan Obenaus

