Die Tanzschule Seifert fuhr mit einigen Tänzerinnen und Tänzern zur "Dance Star Finals" nach Porec. Hier konnten die Pinzgauer gute Platzierungen ertanzen und verabschiedeten sich erfolgreich in die Sommerpause.

ZELL AM SEE. Die Tanzschule Seifert in Zell am See kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Ausgeklungen wurde diese beim "Dance Star Finals" in Porec (Kroatien).

Pinzgauer tanzten in Porec

Die Truppe reiste mit ihren 20 qualifizierten Tanznummern unter der Leitung von Kerstin Kurz und Vanessa Moreau nach Porec.

"Unsere Tänzerinnen und Tänzer haben ihr Bestes gegeben und das Publikum begeistert. Sie konnten außerdem sehr gute Platzierungen ertanzen – sogar sieben Podestplätze konnten erreicht werden", schwärmen die Beteiligten.

Hast du schon einmal eine Tanzschule besucht?

Erfolgreich in die Sommerpause starten

Mit diesem überaus erfolgreichen Saisonausklang gehen alle Tänzerinnen und Tänzer in ihre wohlverdiente Sommerpause.



"Wir freuen uns aber bereits auf die kommende Tanzsaison, wo wir wieder vollen Einsatz und unser Bestes geben werden", sind sich die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Seifert einig.

Mehr News aus dem Pinzgau hier



Pinzgauer Gletscher trifft Gletscherschmelze massiv

Eine Einschätzung von Jugendlichen über das Leben