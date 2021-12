Am Freitag gastierten die Zeller Eisbären in der 22. Runde der Alps Hockey League, in der Weihenstephan Arena in Sterzing, bei den Wipptal Broncos Weihenstephan.

STERZING (vor). Beide Teams neutralisierten sich zu Beginn des Spiels. Erst zu Mitte des ersten Spielabschnitts wurden beide Teams offensiver. Vor allem die Eisbären hatten gute Einschussmöglichkeiten, scheiterten aber am Sterzinger Schlussmann, und somit ging es mit 0:0 in die erste Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt spielten sich beide Teams gute Chancen heraus. Vor allem das Sterzinger Power Play war brandgefährlich, aber Max Zimmermann im Zeller Tor hielt seinen Kasten sauber. In der 32. Spielminute war es dann Eisbären Verteidiger Johannes Schernthaner, der nach einem Pass von Juuso Rajala das 1:0 erzielte. Die Führung hielt nur kurz, denn in der 35. und 36. Spielminuten gelang den Broncos ein Doppelschlag durch Markus Gander. Somit ging es mit 2:1 in die Kabinen.

Im Schlussabschnitt stellte Eisbären Coach Martin Ekrt die Linien um, und die Eisbären drückten auf den Ausgleich. In der 56. Spielminute erzielte Sterzing das entscheidende 3:1.

Nach viermonatiger Verletzungspause stand David Rattensberger heute das erste Mal im Line Up. Bedauerlicherweise musste Eisbären Verteidiger Maxi Egger nach wenigen Minuten im ersten Drittel verletzt ins Krankenhaus. Er erlitt eine Gehirnerschütterung sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Wir wünschen Maxi gute Besserung