Nach vier Niederlagen in Folge kehrten die Zeller Eisbären gegen die Steel Wings aus Linz auf die Siegerstraße zurück.

ZELL AM SEE. Vor einer tollen Kulisse in der Eisbärenarena Zell am See nahmen die Pinzgauer Kufencracks von Beginn an das Zepter in die Hand. Johannes Schernthaner, Benjamin Lanzinger und Philip Putnik stellten bereits im 1. Drittel auf 3:0. Auch im 2. Abschnitt drückten die Bergstädter weiter, Mans Hansson, Christoph Herzog und Bene Wohlfahrt erhöhten auch 6:0. Im letzten Drittel schalteten die Zeller einen Gang zurück, Linz gelang noch die Ergebniskosmetik zum Endstand von 6:1.

Stimmen zum Spiel

Peter Dilsky: "Wir haben nach 4 Niederlagen endlich 3 Punkte eingefahren. Uns tut das gut. Es gibt natürlich ein paar Dinge die wir verbessern müssen. Wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten und schauen, dass wir unsere Leistung am Samstag gegen Cortina wieder abrufen können."

Tobias Dinhopel: "Wir sind gut in die Partie mit gleich ein paar Tore gestartet. Bei 5 gegen 5 waren wir klar überlegen. In Überzahl haben die Gegner recht gut gespielt, da haben wir zu viele Strafen entgegengenommen. Es war eine gute Mannschaftsleistung. Ich war stolz, dass ich Funke als Kapitän vertreten haben dürfen. Ich bin froh, dass es heute vor heimischen Publikum gut funktioniert hat. Gegen Cortina wird es eine Nummer schwerer, wir können doch für Samstag einen Schwung von heute mitnehmen und werden Vollgas geben."

Benjamin Lanzinger: "Dass wir 6 Tore geschossen haben, ist sicher gut für unser Selbstvertrauen. Jetzt müssen wir ein gutes Training machen, dann sind wir für Samstag bereit. Wir müssen defensiv besser aus der eigenen Zone rauskommen und dann angreifen, dann haben wir gute Chancen für den harten Gegner aus Cortina."