Nach einer erfolgreichen Beachvolleyballsaison startet Volleyboi Zell am See wieder in die Hallenvolleyballsaison.

ZELL AM SEE. Covid-19 wirkte sich wie überall auch auf die Beachvolleyballsaison von Volleyboi Zell am See maßiv aus. Zuerst musste das geplante Trainingslager in Kärnten abgesagt werden und der Trainingsstart auf Mitte Mai verschoben werden, danach waren zwar Trainingseinheiten mit deutlichen Einschränkungen erlaubt, allerdings konnte der Turnierbetrieb erst ab Anfang Juli starten. Umso dichter war nun der Turnierkalender und an praktisch jedem Wochenende im Juli und August nahmen Zeller Beachvolleyballteams bei den offiziellen ABV Tour Junior-Turnieren, Landesmeisterschaften und ÖMS teil. Dies wie berichtet großteils sehr erfolgreich mit etlichen Stockerlplätzen. Anna-Marie Ticha konnte gleich 3 ABV Tour Junior U17 bzw. U19 Turniere gewinnen und wurde einmal Dritte. Elena Hofmann und Anika Oppeck konnten neben den Vizelandesmeistertitel in der U21 noch einen Turniersieg und einen zweiten Platz bei einem ABV Tour Amateurturnier für sich verbuchen. Leonie Schild und Julia Seidl krönten sich zu den U15 Landesmeisterinnen. Julia Seidl erreichte zusätzlich einen 3.ten Platz bei einem U17-Nachwuchsturnier, gleich wie Lena-Marie Fritz bei einem U21-Nachwuchsturnier. David Tichy und Felix Trauner komplettierten die erfolgreichen Landesmeisterschaftsteilnahmen mit dem U17-Vizelandesmeistertitel.

Erfolgreicher Veranstalter

Der Verein selbst mauserte sich gemeinsam mit dem Grazer Beachvolleyballverein zum national größten Veranstalter von Beachvolleyballnachwuchsturnieren (ABV Tour Junior). Gleich 12 Nachwuchsturniere wurden vom Zeller Volleyboiverein organisert und durchgeführt. Insgesamt nahmen 98 Teams an diesen Nachwuchsturnieren teil. Zusätzlich veranstaltete Volleyboi Zell am See erstmals ein ABV PRO Tour Turnier, wobei auch hier die Zeller zum einzigen Salzburger Tour-Stop zählten. Gesamtbilanz: 13 Turniere mit 113 teilnehmenden Teams.

"Sind stolz darauf"

Obmann Peter Fankhauser: "Wir sind besonders stolz darauf, dass wir im Nachwuchsbereich zu den Topveranstaltern zählen und mit dem PRO-Turnier einen weiteren Meilenstein in der Vereinsgeschichte setzen konnten. Die Vielzahl an Nachwuchsturnieren ist nur dadurch möglich, dass alle teilnehmenden Nachwuchssportlerinnen bei den Turnieren vor Ort tatkräftig mithelfen, die Mädls teils die Turnierleitung übernehmen und durch die tatkräftige Unterstützung der Sponsoren. Besonders bedanken möchte ich mich daher beim ASVÖ Salzburg, Bründl Sports, dem Team vom Haus Gabi, der FREGES und der Stadtgemeinde Zell am See für die reibungslose und tolle Zusammenarbeit. Den Turnierleiterinnen rund um Elena Hofmann, Victoria Svensson und Anika Oppeck gehört natürlich auch ein besonderer Dank ausgesprochen."

Hallenvolleyballsaisonvorschau

Volleyboi Zell am See startet mit Schulanfang in die neue Hallenvolleyballsaison. Aufgrund der Covid-19 Situation stehen aber noch viele Fragezeichen hinter der Saison. Die Zeller haben aber bereits aufgrund der Covid-19 Situation einige Maßnahmen ergriffen und werden daher ua. nicht bei den U16 u. U18 Nachwuchslandesmeisterschaften teilnehmen. Zusätzlich wird der Zeller Volleyballverein keine Turniertage in der 1.Klasse veranstalten und auch keine Nachwuchsturniertage (U13 bis U15). Mehr Licht im Dunkeln erwarten sich die Verantwortlichen von Volleyboi Zell am See am 18.September 2020 bei der Vereinsvertretersitzung des Salzburger Volleyballverbandes. Bisher fix ist, dass die Zeller mit einem Team in der 2.Landesliga Damen teilnehmen werden und 1 Team für die 1.Landesliga Mixed melden werden.

Geregelter Ligabetrieb?

Obmann Peter Fankhauser:"Ich sehe die Covid-19 Gesamtsituation für einen geregelten Ligabetrieb als sehr kritisch an und kann mir zum derzeitigen Stand nicht vorstellen, dass die Ligen wie geplant bis zum Frühjahr 2021 stattfinden werden. Wir müssen sowohl bei den Damen als auch beim Mixedteam Abgänge kompensieren. Wir werden zwar diese Abgänge durch junge Nachwuchsspielerinnen teils abfedern können, allerdings sind wir immer noch auf der Suche nach motivierten neuen Volleyballern und Volleyballerinnen."