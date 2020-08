TRAINERSTAB: Christian Ziege (Sportdirektor und Trainer), Maximilian Mariacher (Co-Trainer), Michael Pilko (Co-Trainer & Spielanalyist), Peter Tielemans (Torwart-Trainer), Christian Rothart (Individual-Trainer), Zoltan Kiss (Masseur), Kamil Beran (Physiotherapeut), Gerhard Waltl (Teammanager)

KADER-ZUGÄNGE: Daniel Raischl, Lukas Schubert, Oliver Valentine, Jonas Schwaighofer, Michael Viehhauser



KADER-ABGÄNGE: Harald Empl, Michael Piljanovic, Andrew Brody, Josh Heard

TOR: Henrik Regitnig, Stipo Colic, Dominik Steinbauer

ABWEHR: Daniel Raischl, Denis Kahrimanovic, Alessandro Ziege, Oliver Valentine,

Niklas Mühlbacher, Hannes Dürnberger

MITTELFELD: Lukas Schubert, Christopher Fürstaller, Alfusainey Jatta, Alexander Gadenstätter, Dominik Kirschner, David Rathgeb, Niklas Seiler, Jonas Schwaighofer,

Harry Cooksley, Simon Ollert, Raphael Streitwieser

ANGRIFF: Bienvenue Kanakimana, Semir Gvozdjar, Lukas Moosmann, Tamas Tandari

DATUM TRAININGSBEGINN: 02. Juli 2020 – davor Kleingruppentraining unter den COVID-Verordnungen

MEISTER-TIPP: FC Pinzgau Saalfelden

SAISONZIEL: Nach einer ansprechenden Saison 2019/20 will der FCPS diesen Trend fortsetzen und sich auch in der neuen Spielzeit 2020/21 in der Regionalliga Salzburg unter den zwei besten Teams positionieren. Damit verbunden ist die Qualifikation für die Regionalliga West. Der FCPS will die nächsten Monate nicht nur dazu nutzen, um die Professionalisierung der Vereinsstrukturen stetig voranzutreiben, sondern peilt auch den Aufstieg in die 2. Liga an!

