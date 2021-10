Nachdem man letzte Woche den Ligafavoriten aus Klagenfurt besiegen konnte, baten die Zeller Wikings am Samstag die Spielgemeinschaft Linz/Rum zu sich in den Pinzgau.

MITTERSILL. Von Beginn an gaben die Pinzgauer den Ton an und konnten bereits in der dritten und vierten Minute auf 2:0 davonziehen (Wenghofer, Obernosterer). Auch im weiteren Spielverlauf ließ man den Gegnern keine Chance. Aufgrund einer schlechten Chancenauswertung wechselte man dank des zweiten Treffers von Wenghofer mit 3:0 zum ersten Mal die Seiten.

Auch im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Zeller drängten auf weitere Treffer und die Gäste waren sichtlich überfordert. In der 28. Spielminute leuchtete durch Treffer von Thurner, Reitstätter und Leitner der Spielstand 6:0 von der Anzeigetafel. Danach ließ man die Gegner etwas besser ins Spiel kommen, und diese verkürzten durch einen Doppelschlag auf 6:2, ehe Kapitän Reitstätter mit seinem zweiten Treffer zum Pausenstand von 7:2 einnetzte.

Im dritten Drittel ließ das Niveau noch einmal deutlich nach. Die Zeller mussten nicht, und die Linzer konnten nicht mehr an den Tag legen. Durch drei Treffer auf heimischer, (Tonegatti, Leitner, Obernosterer) und zwei auf gegnerischer Seite, endete das Spiel 10:4.

Fazit: Die Zeller konnten zwar nicht an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen, ließen gegen einen schwachen Gegner jedoch kaum Zweifel aufkommen und können dank zehn geschossener Tore und der Tabellenführung trotzdem zufrieden sein. „Player of the Game“ bei den Pinzgauern wurde Daniel Thurner. Erfreulich ist außerdem, dass die Zeller mit Kapitän Reitstätter den „Bundesliga Spieler der Woche“ und Topscorer der Liga in ihren Reihen haben. Weiters führt auch Jauck mit einer Fangquote von 89 % aktuell die Goaliestatistik der Liga an.