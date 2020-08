FRENSTAT (CZE). Die 18-jährige Österreicherin Marita Kramer hat am Samstag beim Skispringen in Frenstat (CZE) den zweiten Platz belegt. Der Sieg ging an die Favoritin Nika Kriznar (SLO). Dritte wurde mit Ema Klinec ebenfalls eine Slowenin. "Für mich geht der zweite Platz in Ordnung. Ich habe gerade fünf Wochen Grundausbildung beim Bundesheer hinter mir und noch etwas Trainingsrückstand. Das habe ich heute bei meiner Sprungtechnik gemerkt. Daran werde ich in den nächsten Wochen arbeiten. Es hat aber gut getan, sich wieder in einem Wettkampf mit der Konkurrenz zu matchen und einen Vergleich zu haben."