Der Niedernsiller Triathlet Lukas Hollaus hat seine bisher bestes Jahr hinter sich gebracht. Nun befindet er sich schon wieder im Training für Olympia.

NIEDERNSILL. In 2019 (4x Top 10 im Weltcup sowie Platz 15 bei der WM in Abu Dhabi, Staatsmeister Olympische Distanz) hat sich Lukas Hollaus durch seine bislang beste Saison bislang in eine hervorragende Ausgangsposition für eine erfolgreiche Qualifikation für die OS 2020 in Tokio gebracht.

Tokio als Ziel

Sein angestrebtes Ziel vor Beginn der Olympiaqualifikation im Mai 2018 (Qualifikation geht von Mai 2018 bis Mai 2020) war es 2400 Punkte zu erreichen. Diese Punkte sollten aufgrund der Erfahrung aus der Qualifikation für Rio 2016 ausreichen. "Aktuell halte ich bei 2666 Punkten und habe somit mein „Soll“ bereits weit übertroffen und kann somit sehr positiv und entspannt in die kommende Saison gehen. Mein Vorsprung auf den Cut - also auf jenen zum jetzigen Zeitpunkt noch als letzter qualifiziert wäre sind 500 Punkte. Ich kann mich somit schon sehr konzentriert auf Tokio vorbereiten und werde nur an 3 Rennen (WM Rennen in Abu Dhabi, Bermuda sowie ein Weltcup in China) in der verbleibenden Qualifikationsperiode an den Start gehen (es stehen insgesamt noch 9 Rennen in der Qualifikationsperiode an). Wann genau die Nominierung vom ÖOC erfolgt, weiß ich noch nicht. Ich muss kein A oder B-Limit erbringen. Die internationale Qualifikation muss geschafft werden um für Tokio nominiert zu werden."

Der Plan für die nächste Zeit sieht wie folgt aus:

Trainingscamp 2 Wochen Fuerteventura im Dezember (bereits erledigt)

Trainingscamp 3 Wochen Thailand (Thanyapura) im Jänner/Februar

WM-Rennen Abu Dhabi im März

Trainingscamp 1 Woche Italien (Cesenatico) im April

WM-Rennen Bermuda (Hamilton) im April

WC China (Chengdu) im Mai (das letzte Rennen der Quali)