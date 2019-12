Die Zeller Eisbären mussten sich trotz Führung mit nur einem Punkt in Jesenice zufrieden geben.

JESENICE. Die Zeller starteten stark und gingen auch durch Benjamin Lanzinger in Führung. Die Slowenen drehten die Partie auf 2:1. Vor der Drittelpause erzielte Jure Sotlar den Ausgleich. Im 2. Abschnitt brachte Lanzinger die Bergstädter sogar in Front. Im letzten Drittel mussten die Zeller noch den Ausgleich hinnehmen, 3:3. In der Overtime hatte Jesenice mehr Glück. Zell holte damit einen Punkt in Jesenice.

Stimmen zum Spiel

Maks Selan: "Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber am Ende haben wir blöde Strafen bekommen, die uns etwas Energie und Schwung nahmen. Wir haben nicht das beste Spiel gezeigt, aber ich denke, wir sollten und wir müssen solche Spiele gewinnen."

Tomi Wilenius: "Hartes und physisches Spiel heute. Wir hatten unsere Chancen am Ende auf 5:3, aber wir haben es nicht genutzt. Natürlich enttäuschend, dass wir nicht gewinnen konnten. Gegen KAC wird es ein hartes Eislaufspiel und wir müssen darauf vorbereitet sein. Ich denke, wenn wir, wie zuletzt gegen Cortina, spielen, haben wir gute Chancen auf einen Sieg."

Florian Aigner: "Am Montag haben wir leider 2 Punkte hergeschenkt. Wir hätten die ersten zwei Drittel nutzen sollen und den Sack zumachen müssen. Im letzten Drittel haben wir das Powerplay 5:3 nicht ausgenutzt, der Gegner hat das Momentum genutzt und in der Overtime das Glück gehabt und eben das genutzt. Wir hoffen, dass das neue Jahr besser beginnt."

Peter-Paul Sivec: "Wir sind gut in die Partie gestartet. In den ersten zwei Drittel waren wir richtig gut. Im letzten Drittel haben wir unnötige Strafen kassiert und so hat uns das, das Match gekostet."