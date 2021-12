Am Dienstag empfingen die Zeller Eisbären in der 27. Runde der Alps Hockey League die Wipptal Broncos Weihenstephan in der Zeller KE KELIT Arena.

ZELL AM SEE. Die EK Zeller Eisbären feierten am 23. Dezember noch einen Overtime-Sieg gegen den HC Ghardeina und legten nun fünf Tage später gegen die Broncos nach. Für Sterzing war dies bereits die zweite Niederlage nach Weihnachten, die damit weiter an Boden verlieren. Die Gastgeber eroberten nach nur 30 Sekunden die Führung, mussten aber zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen, ehe sie dir Kontrolle über die Begegnung erlangten. Nach starken ersten 32 Minuten führten die Eisbären bereits mit 4:1. Doch die Broncos kämpften sich bis zur 58. Minute auf 3:4 zurück, für die Verlängerung reichte es allerdings nicht mehr. Zell am See setzte sich schließlich mit 5:3 durch und feierten ihren ersten Sieg gegen die Broncos seit 2019.

David Rattensberger: "Wir wollten das Spiel machen, wie gegen Gröden. Von Anfang an hart, körperbetont, viele Schüsse auf das Tor, das ist uns ganz gut aufgegangen. Danach habe wir versucht unser Spiel durchzuziehen. Am Schluss ist es leider noch knapp geworden. Jetzt gehen wir mit dieser Power nach Asiago."

Hubert Berger: "Wir haben recht gut gespielt. Das Unterzahlspiel war vielleicht nicht so gut, aber wir waren gesamt die bessere Mannschaft, haben auch die nötigen Tore geschossen und sind glücklich über den Sieg."