„Lärchenhofer“ Philipp Huber siegte vor Lokalmatador Philipp Schneider.

MITTERSILL. Die „KITZ ALPS TROPHY powered by SR.Schauraum“ boomt weiterhin. Speziell bei den Top-Spielerinnen und Spielern in der Golfszene hat sich die Turnierserie der 10 Partnerclub´s im Kitzbüheler Alpenraum - inklusive dem „Satelliten“ GC Gastein – beliebt gemacht. Nicht weniger als 30 der 100 Teilnehmer hatten in ihrem Stammblatt eine einstellige Handicap-Bewertung vorzuweisen.

Zusätzliche Herausforderungen

Als hätte es der Wettergott gewusst, gute Spieler benötigen zusätzliche Herausforderungen. Zwei Stunden Dauerregen und ein lebhafter Wind sorgten für eine „feucht-frische Prise“ und schwierige Platzverhältnisse. Trotz dieser unwirklichen Bedingungen wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Nicht weniger als 16 Handicap-Verbesserungen konnten die Teilnehmer erzielen. Allen voran sorgte der für den GCC Lärchenhof spielende Philipp Huber für Begeisterung. Mit einer 3 unter Par Runde siegte er mit drei Schlägen Vorsprung auf den Vorjahressieger Philipp Schneider vom GC Nationalpark Hohe Tauern aus Mittersill. Die Serien-Bruttowertung der Herren ist somit komplett in „Lärchenhofer“-Hand. Christoph Kogl führt weiterhin vor Sportwart Peter Wöll und Philipp Huber.

Simone Scherjau an der Spitze

Bei den Damen steht die Mittersillerin Simone Scherjau kurz vor dem Brutto-Gesamtsieg in der Serie. Die Serien-Siegerin von 2018 holte sich in aller letzten Sekunde, mit einem Birdie am letzten Loch den Sieg und vierten Bruttostern vor Clubkollegin Stefanie Schläffer. Hervoragende Dritte wurde Daniela Prostak, ebenfalls vom GC Nationalpark Hohe Tauern aus Mittersill. In der Gesamtwertung in der Bruttowertung führt Simone Scherjau mit vier Bruttosternen und 12 Punkten vor Anna Mauz mit einem Bruttostern und 5 Punkten. Anna Mauz müsste die drei restlichen Turniere in Gastein, Zell am See und Reit im Winkl gewinnen, um Simone noch den Bruttosieg zu entreißen, schier unglaublich aber theoretisch noch möglich. Ein anderes Bild in der Netto-Gesamtwertung. Hier konnte Anna Mauz in der Nettoklasse B ihren vierten Stern gewinnen und führt nun diese Serienwertung souverän an.

Schläffer siegte

In der Nettoklasse A (hcp bis -11,4) siegte Stefanie Schläffer (Mittersill) vor Philipp Huber und Franz Knauseder vom GC Gut Brandlhof. In der Nettoklasse C (hcP -18,5 bis -36,0) gewann Lärchenhof Dame Carmen Huber ihren zweiten Stern. Mit diesem Sieg schob sich Carmen an die zweite Stelle in der Netto-Gesamtwertung und sie ist somit die erste Verfolgerin von Klubkollegin Anna Mauz. In der Seniorengruppe ab Jahrgang 1960 siegte Westendorf-Spieler John Campbell Templeton vor Beat Spühler und Katharina Bründl vom GC Zell am See-Kaprun. In der Serien-Gesamtwertung führt weiterhin Elfriede Gappmaier vom GC Gut Brandlhof.

In der Teamwertung (Nettoklassen A, B, C und Senioren das beste Brutto- und Nettoergebnis addiert) war es ein spannender Dreikampf zwischen GCC Lärchenhof, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf und dem Veranstalterclub aus Mittersill. Lärchenhof hatte knapp die Nase vorne und siegte mit 259 Punkten vor Westendorf mit 254 Punkten. Dritter wurden die Golfer aus Mittersill mit 239 Punkten. In der Serien-Teamwertung führt nach wie vor der GCC Lärchenhof mit 1149 Punkten vor dem GC Kitzbüheler Alpen Westendorf mit 1043 Punkten. Auf dem dritten Platz liegt der GC Wilder Kaiser Ellmau mit 771 Punkten.

Next Stop Gastein

Den für Damen speziellen „Nearest to the Chocolate“ - Preis von BERGER - feinste Confiserie – gewann zum wiederholten Male die für Lärchenhof spielende Marianne Pletzer. Den „Longest Drive Contest – powered by Cum Laude Immobilia“, gewann Hannes Scharler-Maurer vom GC Nationalpark Hohe Tauern, bei den Damen „schnappte“ sich Teamkollegin Daniela Prostak das begehrte Callaway Bag. Der nächste Turnierstopp mit der erneuten Chance auf den „HOLE IN ONE-Preis“, einen Skoda Octavia vom Porsche St. Johann (gesponsert von www.golfversicherung.at, Reinhard Adler), ist am Sonntag den 16. August 2020 beim GC Gastein.