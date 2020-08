In der 2. Augustwoche fand die Piesendorfer Fußball Intensivwoche statt. Bei traumhaften Wetter trainierten 55 Nachwuchskicker aus dem ganzen Pinzgau. An 5 Vormittagen wurde an verschiedenen Schwerpunkten wie Dribbling, Torabschluss, Koordination und Taktik gemeinsam gearbeitet. In der Pause gab es zum Glück eine Abkühlung im Schwimmbad in Piesendorf. Das Trainerteam in Piesendorf freut sich bereits wieder auf nächsten Sommer und eine ähnliche Begeisterung bei den kommenden Fußballstars.