Eisbären verlieren das Derby in Kitzbühel und kassieren damit die 4. Niederlage in Folge.

KITZBÜHEL. In einem offenen Schlagabtausch gingen die Tiroler im 1. Drittel in Führung. Im 2. Abschnitt konnte Mans Hansson ausgleichen. Einen der wenigen Kitzbühler Angriffe führte zur 2:1 Führung für die Hausherren. Im letzten Abschnitt warfen die Eisbären alles nach vorne, ein Treffer gelang keiner mehr, im Gegenteil die Tiroler stellten auf 3:1.

Stimmen zum Spiel

Philip Putnik: "Wir hatten uns für die Partie viel vorgenommen, aber Kitzbühel hatte wohl mehr Biss als wir. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Unser Powerplay muss einfach besser werden. Die freien Tage tun uns sicher gut, damit wir uns sammeln können und wir das von den letzten 4 Spielen vergessen können. Wir sollen am 26.12. gegen Linz wieder voll angreifen können. Als Mannschaft müssen wir enger zusammenrücken, vielleicht ein paar Dinge - die beim Spiel nicht passen - ansprechen, wir wollen unbedingt die Playoffs schaffen."

Daniel Vojta: "Die Niederlage ist für uns schwer zu verdauen, wir hatten uns fest vorgenommen, 3 Punkte zu holen. Wir wussten, worum es geht, wir sind mit anderen Erwartungen in dieses Derby gegangen. Jetzt haben wir insgesamt 4 Spiele hintereinander verloren. Woran es gelegen hat, ist schwer zu sagen. Ich denke, es waren viele Kleinigkeiten, auch mit einem Tor auswärts, ist es schwer zu gewinnen. Nach Weihnachten müssen wir dran arbeiten, Selbstvertrauen tanken und wieder Tore schießen, dann werden wir hoffentlich auch wieder gewinnen."

Benedikt Wohlfahrt: "Ich denke, es war im Großen und Ganzen, eine ziemlich ausgeglichene Partie. Jeder hatte seine Momente, wir konnten die Chancen aber leider nicht nutzen. Wir müssen schauen, dass wir uns Weihnachten ausrasten und dann wieder stark zurückkommen."

Lukas Schluderbacher: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe und hätte in beide Richtungen gehen können. Kitzbühel war um ein wenig kaltschnäuziger als wir. Wir müssen gemeinsam aus dem Tief wieder herauskommen und wieder auf die Siegerstraße zurück finden. Es war aber cool, dass so viele heimische Fans mitgekommen sind und uns so toll unterstützt haben, aber leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis."