Knapp 100 Starter nahmen an den diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Luftgewehr- und Pistolenschützen in Kaprun und Zell am See teil.

ZELL AM SEE. Wie so oft zeigt es sich, dass die Bezirksmeisterschaften eigene Gesetze haben und sich nicht immer die Favoriten durchsetzen. Mit der Luftpistole führte der mehrfache österreichische Meister Fritz Klinger mit der Tagesbestleistung seine Mittersiller Schützen zum ersten Bezirksmeistertitel in der Mittersiller Vereinsgeschichte. Als wahre Titelhamsterer erwies sich die Familie Schachner aus Maishofen. Christine dominierte die offene Klasse mit dem Luftgewehr, Rosemarie ließ im Bewerb Stehend Aufgelegt sämtliche Männer weit hinter sich und Familienoberhaupt Georg war im Federbock nicht zu schlagen. Daneben waren alle drei mit ihren Mannschaften erfolgreich. Die ausgezeichnete Jugendarbeit der Saalfeldner Schützengilde zeigte sich in den Nachwuchsklassen. In der Jugend I feierten sie einen Vierfachsieg, wobei Daniel Herzog eine überragende Leistung zeigt. Bei den Jungschützen feierten die Saalfeldnerinnen Eva Mario Schober und Anna-Lena Schößwendtner einen Doppelsieg. Mit insgesamt 9 Titel durfte sich die Schützengilde Maishofen als erfolgreichster Verein feiern lassen.

Die Bezirksmeister des Jahres 2020

Luftgewehr

Jugend I Daniel Herzog (Saalfelden)

Jugend I Mannschaft Saalfelden

Jugend II Florian Weiß (Zell am See)

Jungschützen Eva Maria Schober (Saalfelden)

Aufgelegt Frauen Rosemarie Schachner (Maishofen)

Aufgelegt Männer Alfred Kirchner (Mittersill)

Aufgelegt Mannschaft Maishofen

Senioren III Frauen Helga Eder (Maishofen)

Senioren III Männer Josef Machreich (Maishofen)

Senioren III Mannschaft Maishofen

Senioren IIA Frauen Ulli Kirchner (Zell am See)

Senioren IIA Männer Georg Schachner (Maishofen)

Senioren IIA Mannschaft Maishofen

Offene Klasse Christine Schachner (Maishofen)

Mannschaft Maishofen



Luftpistole

Aufgelegt Erwin Matiasch (Kaprun)

Frauen Michaela Kaufmann (Zell am See)

Offene Klasse Männer Fritz Klinger (Mittersill)

Senioren II Peter Hechenberger (Zell am See)

Mannschaft Mittersill