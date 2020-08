Bei der U15 Beachvolleyball-Staatsmeisterschaft waren auch zwei Pinzgauerinnen am Start.

GRAZ. Am 6.August starteten Leonie Schild und Julia Seidl bei der U15 Beachvolleyball ÖMS in Graz nervös ins erste Spiel gegen die Wienerinnen Cankovic/Limbeck-Lilienau. Nach deutlichem Rückstand am Beginn holten die Pinzgauerinnen Punkt für Punkt auf und verloren den ersten Satz knapp mit 12:15 Punkten. Im zweiten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild und leider mussten sich die Bergstädterinnen auch hier denkbar knapp mit 13:15 Punkten geschlagen geben. Die Auslosung bescherte den Pinzgauerinnen nun das alt bekannte Team Nedautzky/Klaura aus Kärnten. Letzte Woche waren die Kärtnerinnen zu Gast in Zell am See bei den U17 und U15 Nachwuchsturnieren. Die Pinzgauerinnen gingen von Beginn an fokusiert ins Spiel und lieferten sich mit den Kärtnerinnen bis zur Satzmitte jeweils ein Kopf an Kopfrennen. In den entscheidenden Endphasen der beiden Sätzen konnten sich Schild/Seidl aber absetzen und siegten jeweils verdient mit 15:10 Punkten. Somit war zumindestens Platz 9 gesichert und es ging am Freitag gegen die Vorarlbergerinnen Dink/Fink um Platz 7. Am Freitag wurde dann nochmals um jeden Punkt gekämpft, leider reichte dies nicht aus und die Bergstädterinnen schieden knapp mit 10:15 und 12:15 Punkten aus dem Bewerb aus.

Stimmen zum Turnier

Schild/Seidl: "Als frisch gebackene Landesmeisterinnen sind wir höchst motiviert angereist und waren natürlich sehr gespannt auf die Spiele! Doch leider fehlte uns beim ein oder anderen Spiel auch das Quäntchen Glück.Trotzdem konnten wir uns Platz 9 sichern, wozu auch unser Trainer einen großen Beitrag geleistet hat."

Trainer Peter Fankhauser: "Schade dass die Mädls in der ersten Runde noch zu nervös waren und das Spiel knapp verloren haben. Summa summarum konnten Sie wieder viel wichtige Erfahrung sammeln und können stolz sein den guten 9. Platz von 19 Teams erreicht zu haben."