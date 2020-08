WALS. Die talentiertesten Nachwuchsfußballer unseres Bundeslandes der Jahrgänge 2008 und 2009, aus den fünf LAZ-Vorstufen, durften sich am Sonntag, dem 23. August 2020, beim "UNIQA-Jugendcup", dem Sichtungsturnier des Salzburger Fußballverbandes, in Wals-Siezenheim präsentieren.Bei idealen Bedingungen entwickelte sich ein attraktives Turnier mit spannenden Spielen auf sehr hohem Niveau. Die fünf LAZ-Vorstufenmannschaften aus den Salzburger Bezirken (Modus jeder gegen jeden) spielten in 10 Begegnungen um den Sieg. Am Ende des Tages konnte sich die Flachgauer Bezirksauswahl durchsetzen. Unser Team aus dem Pinzgau (Vorstufe Zell am See/ Mittersill) belegte dabei mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von 7:5 den hervorragenden zweiten Platz.

Endstand des UNIQA Jugendcup 2020

1. Flachgau

2. Pinzgau

3. Pongau

4. Tennengau

5. Stadt

Torschützenkönige:

Schwarzenbacher Leon (Pinzgau): 4 Tore

Wesner Denis (Pongau): 4 Tore

Ergebnisse mit Torschützen:

Pinzgau – Stadt 2:0

Torschützen: Hofer Emanuel, Braun Marvin

Tennengau – Pinzgau 0:0

Pinzgau – Flachgau 2:4

Torschützen: Schwarzenbacher Leon, Laimer Tobias

Pongau – Pinzgau 1:3

Torschützen: 3x Schwarzenbacher Leon

Kaderliste:

TW Trojer Elias (TSU Bramberg)

TW Fellerer Manuel (TSU Bramberg)

Amon Luca (FC Pinzgau)

Nindl Philipp (USK Niedernsill)

Laimer Tobias (SC Mittersill)

Kebic Adnan (FC Zell am See)

Krehnslehner Vinzenz (USK Piesendorf)

Czoska Gabor (TSV Unken)

Braun Marvin (USK Piesendorf)

Schwarzenbacher Leon (TSU Bramberg)

Hofer Emanuel (TSU Bramberg)

Matschitsch Matti (USK Piesendorf)

Schmidt Christian (TSV Unken)

Trainerteam Auswahl Pinzgau:

Altenberger Christoph, Niederegger Walter und Nindl Willi

