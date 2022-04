Von Amerika bis Ozeanien, von Europa bis Afrika – beim Wings for Life World Run am 8. Mai 2022 wird weltweit für all jene gelaufen, die es nicht mehr können. In Saalfelden Leogang wird es dazu ein buntes Rahmenprogramm geben. Mit dabei: Wings for Life Chefin Anita Gerhardter und Julian Eberhard.



SAALFELDEN. Auf der ganzen Welt fällt am 8. Mai um 13 Uhr unserer Zeit der Startschuss zum 8. Wings for Life World Run. Dabei geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem um den Spaß am Sport: Man läuft so lange, bis man von der bewegliche Ziellinie (Catcher Car) überholt wird. Alle Startgelder fließen vollständig in die Rückenmarksforschung.

>>ZUR ANMELDUNG<<



Programm in Saalfelden



Wer starten möchte, kann nach Wien, Miami, Perth oder in das japanische Minamiuonuma reisen – oder nach Saalfelden Leogang. In Start und Ziel am Ritzensee wartet ein buntes Rahmenprogramm. "Wir wollen in Saalfelden ein großes Sportfest feiern und damit helfen. Wir sind eine Sportstadt und ein Ort mit starker sozialer Ausrichtung. Daher passt das Format sehr gut zu Saalfelden", erklärt Bürgermeister Erich Rohrmoser.

Sportstadtrat Thomas Haslinger ergänzt: "Es geht darum, Hobbysportler, Profi-Läufer und viele Rollstuhlsportler zu einem ganz besonderen Event zusammenzubringen. Wir werden für die gute Sache unterwegs sein. Als Sportstadtrat und begeisterterer Sportler werde ich mich großer Freude bei dieser Veranstaltung für den guten Zweck am Start dabei sein."

Wirst auch du am 8. Mai für den guten Zweck laufen?

App Run als "Herzensangelegenheit"



Für das Organisationsteam Maria Marques, Ricarda Trupp und Hans-Peter Kreidl geht es aber um mehr als nur das nächste Event. Für das Team ist der App Run Saalfelden Leogang eine Herzensangelegenheit. "Jeder kann in seinem Umfeld schwere Schicksale beobachten, trifft Menschen, die mit ihren Familien auf Heilung hoffen", sagen sie.

Mit Rollstuhlfahrern unterwegs



Sportlerinnen und Sportler sind beim App-Run in Saalfelden in einer besonderen Mission unterwegs: Sie wollen am 8. Mai Rollstuhlfahrer auf der Strecke begleiten. "Dass Sportler hier ziemlich weit laufen können, ist nicht überraschend“, erklärt Julian Eberhard die Motivation des Teams. "Uns geht es darum, den Rollstuhlfahrern einen besonderen Tag zu ermöglichen. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein und Gutes tun."

Das Organisationsteam und freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Saalfelden Leogang.

Foto: App Run Organisationsteam

hochgeladen von Johanna Grießer

"Freuen uns auf ein tolles Event"



„Wir freuen uns auf den App Run und auf viele Teilnehmer aus nah und fern“, erklärt Tourismuschef Marco Pointner (Saalfelden Leogang) und Hannes Riedlsperger (Obmann Tourismusverband Saalfelden). „Wir wollen zeigen, dass der Pinzgau eine aktive Region ist." Dabei gehe es vor allem um den Spaß am Sport und das Engagement für die gute Sache. Nach dem Lauf treffen sich alle Läuferinnen und Läufer am Ritzensee, um dort den World Run gemütlich ausklingen zu lassen.

Zusammenarbeit mit Wings for Life Stiftung



Und auch bei der Wings for Life Stiftung selber schaut man gespannt nach Saalfelden Leogang. „Spendenaktionen wie der Wings for Life World Run brauchen viele Unterstützer und viele kreative Ideen“, sagt Anita Gerhardter, CEO International von Wings for Life. „Es ist großartig, was Saalfelden Leogang auf die Beine stellen will."

Gerade die früheren Kooperationen zwischen der Wings for Life-Stiftung und dem skitourenwinter.com lassen auf einen großen Erfolg hoffen. In der Vergangenheit hat skitourenwinter-Chef Hans-Peter Kreidl bereits zwei Mal besondere Camps gestiftet, die dann für den guten Zweck versteigert wurden. So kamen insgesamt rund 45.000 Euro für die Rückenmarksforschung zusammen.

Am 8. Mai um 13 Uhr heißt es beim "Wings for Life World Run" wieder: laufen, bis das Catcher Car einen einholt…

Foto: App Run Organisationsteam

hochgeladen von Johanna Grießer

Mehr lesen…