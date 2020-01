Das Glemmtal rittert um die Ski-Weltmeisterschaft / Die Sport-Höhepunkte auf einen Blick

PINZGAU. Wenn die Sportwelt auf Salzburg blickt, dann aus gutem Grunde: Zahlreiche Großveranstaltungen und Höhepunkte finden in diesem Jahr statt, dabei bewährt sich Salzburg als perfekter Gastgeber und Veranstalter. „Das Budget für Events, sowohl für den Spitzen- als auch für den Breitensport, ist 2020 so hoch wie nie zuvor, dafür habe ich mich eingesetzt“, so Landesrat Stefan Schnöll. „Aber eines ist auch klar: Ohne das Herzblut der Veranstalter und die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre dies alles nicht möglich“, betonen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Schnöll einhellig. Hier ein Überblick und eine Auswahl der Sport-Highlights 2020.

WM-Entscheidung in Thailand

Ausgerechnet im sonnigen und warmen Thailand entscheidet der FIS-Kongress Ende März, ob Saalbach-Hinterglemm die Ski-Weltmeisterschaft 2025 austragen darf. „Unsere Konkurrenten sind Garmisch-Partenkirchen und Crans Montana, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Großereignis in Salzburg austragen dürfen“, so Schnöll.

Ironman 70.3 wieder in Zell am See

Schwimmen im Zeller See, Radfahren in der beeindruckenden Pinzgauer Bergwelt und Laufen rund um den idyllischen See – der Ironman 70.3 findet heuer zum neunten Mal statt. „Erst vergangenes Jahr konnten wir den Vertrag um weitere fünf Jahre verlängern. 2020 sollte man sich den 30. August also dick im Sportkalender anstreichen“, erinnert Schnöll.

Mountainbike Downhill WM in Leogang

Valentina Höll aus Saalbach-Hinterglemm wird hoffentlich von 4. bis 6. September ihren Heimvorteil bei der UCI Mountain Bike Downhill Weltmeisterschaft in Saalfelden-Leogang nutzen und sich das begehrte Regenbogentrikot holen. Zum zweiten Mal nach 2012 wird am Asitz um Gold, Silber und Bronze gekämpft.