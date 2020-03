Nicht schlecht staunten beim Wildkogel-Skitouren-Klassiker in Bramberg einige Männer, als sie auf den 1300 Höhenmetern hinauf zur Wildkogel-Bergstation von der heimischen Sarah Dreier überholt wurden.

BRAMBERG. Die Oberpinzgauer Lokalmatadorin erwischte einen Top-Tag und erzielte mit 1:07:35 die Damen-Tagesbestzeit, die auch nur von 6 Herren unterboten werden konnte. Die ersten davon waren mit Mike Fölsner (Rauris) und Stefan Höllwerth (Niedernsill) zwei Pinzgauer, die sich bis zum Schluss ein enges Duell um den Tagessieg lieferten, das Fölsner schlussendlich mit 1:02:20 für sich entscheiden konnte. Auf Rang 3 platzierte sich der Tiroler Matthias Klocker, bei den Damen komplettierten Bernadette Klotz (St. Veit im Pongau) und Stephanie Kröll (Tirol) das Podium.

Pinzgauer Klassensiege

Pinzgauer Klassensiege gab es bei den Masters-Damen durch Ulli Exenberger und Josef Voithofer (60+), sehr zur Freude ihres Teams, den veranstaltenden Smaragdbikern aus Bramberg. Mit Michael Hasenauer (50-60) sowie Sepp Grugger (40-50) gingen auch noch weitere erste Plätze in den Pinzgau.

Die abwechslungsreiche Strecke mit Flachpassagen auf der Rodelbahn, Anstiegen im freien Gelände und rutschigen Steilstücken im oberen Pistenteil war dieses Mal extrem fordernd, weshalb es um so beeindruckender war, dass neben den 40 gezeiteten Rennklassen-Startern noch viel mehr Hobbyklasse-Sportler diese Herausforderung bravourös meisterten, denn auch ohne Zeitnahme blieben die Höhenmeter und Schwierigenkeiten natürlich die selben.

Führung in der Pinzgau-Trophy

Sarah Dreier konnte mit diesem Heimsieg auch die Führung in der Pinzgau-Trophy übernehmen, bei den Herren liegt mit Marcell Voithofer der aussichtsreichste Kandidat auf einen Pinzgauer Gesamtsieg auf Rang 4 hinter der starken Konkurrenz aus dem Pongau, Tennengau und dem angrenzenden Bayern. Die Entscheidung bei der inzwischen prestigeträchtigsten Skibergsteiger-Rennserie Österreichs wird in knapp 2 Wochen beim Westgipfel-Hagmoar in Hinterglemm fallen.