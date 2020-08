TRAINERSTAB: Philipp Landauer (Cheftrainer bzw. Spielertrainer),

Hans-Peter Mair (Co-Trainer), Walter Bayer (Tormanntrainer)

KADER-ZUGÄNGE: Philipp Landauer - FC Zell am See, David Popovic - FC Pinzgau Saalfelden, Daniel Bytel - FC Pinzgau Saalfelden, Mario Lucic - SK Bischofshofen, Niclas Heller - FC Pinzgau Saalfelden

KADER-ABGÄNGE: Martin Bierbaumer (Karriereende), Tamas Babati (Karrierepause)

TOR: Florian De Mas, Florian Gruber, Niclas Heller

ABWEHR: Valentin Kux, Ivan Lozancic, Florian Riedlsperger, Mario Lucic, Stefan Millinger, Daniel Bytel, Julian De Mas, Jonas Bichler

MITTELFELD: Philipp Landauer, David Popovic, Manuel Riedlsperger, Andreas Müllauer, Fredrik Mühlbacher, Maxi Rainer

ANGRIFF: Roland Quehenberger, Matteo Huber, Bernhard Eder, Alex Wiechenthaler

DATUM TRAININGSBEGINN: Donnerstag, 02.07.2020

MEISTER-TIPP: Henndorf, Berndorf

SAISONZIEL: Das Saisonziel ist klar festgelegt. Die Mannschaft rund um Spielertrainer Philipp Landauer und Co-Trainer Hans Peter Mair hat das Ziel, sich in der 1. Landesliga zu halten. Man will von Anfang an den hinteren Tabellenrängen fernbleiben und rund um den 10. Platz spielen.

