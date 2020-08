TRAINERSTAB: Heribert Entacher (Trainer) Michael Wöhrer (Co-Trainer), Marco Schwab (Tormanntrainer) Christoph Lemberger (Reserve Trainer)



KADER-ZUGÄNGE: Michael Kaltenhauser (Deutschland), Georg Steger, Viktor Ujfalusi, Sebastian Scharler, Dominik Schoblocher, Felix Stemper, Lian Mignacco (alle U16)



KADER-ABGÄNGE: Christoph Lemberger (Wien)

TOR: Florian Reifmüller, Tobias Kalcher, Felix Germann, Felix Stemper

ABWEHR: Patrick Kessler, Michael Wöhrer, Thomas Brugger, Manuel Empl, Ralf Pernecker, Lukas Wangler, Matthias Rainer, Georg Steger, Lian Mignacco

MITTELFELD: Manuel Steger, Niklas Schneider, Dominik Schneider, Tobias Lackner, Michael Kaltenhauser, Marco Steger, Thomas Brugger, Sebastian Scharler, Ben Winkler

ANGRIFF: Manuel Sinnhuber, Bernhard Altenberger, Simon Elmer, Armin Steger, Viktor Ujfalusi, Dominik Schoblocher

DATUM TRAININGSBEGINN: 20.1. 2020

MEISTER-TIPP: SK Bruck, UFC Radstadt, FC Bad Gastein



SAISONZIEL: Mit unserem verbreiterten Kader ist in dieser Saison ganz klar das Ziel an die vorderen Mannschaften in der Liga heranzurücken und einen Platz im oberen Tabellendrittel zu erreichen. Gleichzeitig wollen wir versuchen viele unserer Nachwuchsspieler an das körperbetontere Niveau im Erwachsenenfußball heranzuführen. Durch die konsequente Arbeit, die wir bereits im Herbst mit ihnen begonnen haben, hoffen wir auch auf einige Einsatzminuten unserer Talente.

Lockdown Umstellung:

Von einem Tag auf den nächsten galt es für alle Mannschaften, Trainingseinheiten für die einzelnen Spieler und dann für das mittlerweile wieder erlaubte Teamtraining komplett neu zu gestalten, quasi neu zu erfinden.

Dank der Motivation der Spieler und des Betreuerstabs ist es uns exzellent gelungen, tolle und nachhaltige Bewegungseinheiten zu generieren und neue Impulse zu setzen. Die modernen Medien kamen uns hierbei sehr zugute. WhatsApp oder GPS-Uhren ermöglichten nachvollziehbare Videoübungen und Ausdauerläufe, welche wir als Team absolvieren konnten.

Besonders abgehoben haben wir uns von den anderen Mannschaften der Region durch unsere zwei „Challengewochen“ im April. Zuerst galt es für den Kampfmannschaftskader gemeinsam binnen einer Woche 1000km zu laufen. Die Spieler entwickelten dann so einen Ehrgeiz, dass wir am Ende der 7 Tage die grandiose Anzahl von 1361 km gelaufen sind – das entspricht der Strecke von Mittersill nach Athen!

Mehr über den Fußball im Pinzgau lesen sie HIER