Der SC Wald-Königsleiten hat die Herbstsaison auf Rang sechs abgeschlossen.

WALD. Sieben Siege, zwei Unentschieden bei fünf Niederlagen ist die Saisonbilanz des SC Wald-Königsleiten. Der sportliche Leiter Kevin Hirner dazu: "Nach einem Kantersieg in Muhr und dem gelungenen Saisonauftakt waren wir sehr zufrieden. Jedoch konnten wir die gute Leistung von diesem Spiel nicht mitnehmen. Aufgrund dessen, dass wir in den letzten 7 Spielen der Herbstsaison keinen Punkteverlust verzeichnen konnten haben wir uns in der Tabelle etwas stabilisiert und können somit auf dem 6 Tabellenplatz überwintern. Im Frühjahr wollen wir an den Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und den Titelfavoriten noch den ein oder anderen Punkt abknüpfen."

