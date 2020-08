Am 16.August 2020 fand beim Haus Gabi (Thumersbach) das Abschlussturnier der ABV Tour Junior U17 ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cups statt. Insgesamt traten 11 Teams an, wobei 3,5 Teams aus dem Pinzgau mit dabei waren.

ZELL AM SEE. Victoria Svensson und Leonie Schild spielten gleich im ersten Spiel gegen die Turnierfavoritinnen Garibovic/Leitner aus Salzburg. Die Pinzgauerinnen zeigten von Beginn an tolle Spielaktionen, druckvolles Service und spielten jeweils bis kurz vor Ende des Satzes Kopf an Kopf. An den Satzenden konnten die Salzburgerinnen dann aber durch druckvolle Servicereihen die Sätze für sich entscheiden (0:2 Sätze , 17:21, 16:21 Punkte). Im Verlierer-Ast ging es nun weiter gegen die Tirolerinnen Grünbacher/Anich. Hier siegten Schild/Svensson souverän mit 2:0 Sätzen (21:11, 21:10 Punkte). Das Anschlußspiel gegen die Flachgauerinnen Leberer/Hladik war an Spannung kaum zu überbieten. Nach klarem Satzgewinn (21:11 Punkte) folgte eine Nervenschlacht, welche die Flachgauerinnen mit unglaublichen 31:29 Punkten für sich entschieden. Im Entscheidungssatz setzten sich die Saalfeldenerinnen entscheidend ab und gewannen schlussendlich klar mit 15:10 Punkten.

Gleich darauf warteten mit Leberer/Auer erneut starke Flachgauerinnen. Auch hier gewannen die Pinzgauerinnen Satz 1 klar mit 21:15 Punkten. Der zweite Satz war nichts für schwache Nerven und ging schlussendlich denkbar knapp mit 24:22 Punkten an die Flachgauerinnen. Da Leberer/Auer den dritten Entscheidungssatz klar mit 15:7 Punkten gewonnen haben, belegten Schild/Svensson den starken 5. Endrang.Für die restlichen Pinzgauerinnen lief es in dem stark besetzten Turnier nicht so gut. Sie verloren jeweils Ihre beiden Spiele und belegten am Ende die Plätze 7 und 9.

Stimmen zum Turnier:

Svensson/Schild: "Da wir heute zum ersten Mal seit langem wieder miteinander gespielt haben, hatten wir im Vorfeld keine großen Erwartungen. Jetzt sind wir aber sehr zufrieden, den 5. Platz erreicht zu haben, denn bei so starken Teams und der enormen Hitze, kann man sich damit auf jeden Fall zufrieden geben. Das Wichtigste war aber, dass wir Spaß hatten."