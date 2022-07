2450 Karatekas aus 55 Nationen trafen sich diese Woche in Porec, um beim Weltcup, dem letzten großen internationalen Tournier der Saison teilzunehmen.

POREC. Insgesamt waren 7 Pinzgauer- Athleten für den Salzburger Landesverband am Start und 4 davon kamen mit sensationellen 4 Bronze-Medaillen nach Hause. Alexandru Blaga bestätigte die großartige Leistung der vorherigen Woche bei den Austrian Junior Open und besiegte gleich in der ersten Runde den italienischen Gegner mit 6:1. Nach einer Niederlage gegen einen kroatischen Sportler kam er ins kleine Finale, wo er den Bosnier durch Schiedsrichterentscheidung bezwingen konnte und somit seine erste Bronze-Medaille bei einem Weltcup holte.

Nina Schuster besiegte die Kosovarin mit 7:o, wurde dann in der zweiten Runde von ihrer italienischen Gegnerin geschlagen. In der Trostrunde um den dritten Platz kämpfte und besiegte Nina die schottische Gegnerin mit 4:1 und freute sich ebenfalls um ihre erste Weltcup Medaille.

Emil Sadikovic konnte nach einem Freilos zuerst den deutschen Bronze- Europamedaillisten 2022 und dann den polnischen Gegner besiegen, verlor aber im Halbfinale knapp gegen einen starken kroatischen Karateka. In der Trostrunde, durch den Sieg gegen seinen bosnischen Gegner, gewann Emil ebenso die Bronzemedaille.

Auch der Jungtalent Simon Simic schaffte es zum dritten Platz nach seinem ersten wichtigen internationalen Auftritt. Eine unglaubliche Leistung zeigte erneut Sarah Kemetinger, die sich nach drei Siegen geschlagen geben musste und den 7. Platz von 93 Starterinnen in der Kategorie erreichte.

Diese Resultate sind das Ergebnis von einem starken, effektiven und gezielten Training und die Bestätigung, dass das LZ Karate Pinzgau auf dem richtigen Weg ist. Nun gönnen wir den jungen Sportlern eine kurze Sommerpause, bevor es in September mit dem nächsten internationalen Tournier wieder los geht.