TRAINERSTAB: Christoph Lager (Trainer), Wolfgang Baumgartner (Sportlicher Leiter), Gerhard Hutter (Sportlicher Leiter),

KADER-ZUGÄNGE: Eduart Petkov Atanasov (FC Dobroslavci Bulgarien) , Mario Georgiev Tarein (FC Obelq Bulgarien), Stefan Nill (USV Stuhlfelden), Milan Bolecek (FC Zell am See), Abdul Gusenbekov (KSC Kaukasus), Sebastian Schosser (von U16 Eigenbauspieler), Hannes Höller (von U16 Eigenbauspieler), Lukas Nindl (von U16 Eigenbauspieler)

KADER-ABGÄNGE: Imdat Karaarslan (zurück zu FC Zell am See), Kaan Karaarslan (zurück zu FC Zell am See)

TOR: Pascal Klima, Hannes Leo, Jasper Gerrit Antony Veldhuis

ABWEHR: Robert Greiner, Lukas Höller, Christoph Nindl, Lukas Voglreiter, Stefan Nill, Sebastian Schosser, Mato Margic

MITTELFELD: Markus Voglreiter, Milan Bolocek, Mario Georgiev Tarein, Lukas Nindl, Gregor Neumayr, Hannes Höller, Mathias Höller, Marcel Buchner

ANGRIFF: Christoph Höller, Eduart Petkov Atanasov, Abdul Gusenbekov, Markus Buchner

DATUM TRAININGSBEGINN: Ende Juni

MEISTER-TIPP: FC Zell am See

SAISONZIEL: Unser Saisonziel ist es, am Ende der Saison unter den ersten Drei zu sein.

Ein großes Ziel ist auch, die spielerische Entwicklung der jungen Spieler weiter voranzutreiben und die von der U16 hochgezogenen langsam in die Kampfmannschaft zu integrieren.

