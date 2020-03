Italienisches Finale beim Champions-Race in Bramberg.

BRAMBERG. Beim Champions-Night-Race trafen am Samstag, den 07. März 2020 in der Wildkogel-Arena in Bramberg die Welt-, Europa- und Staatsmeister aus 6 Nationen bei einem packenden KO-Parallelslalom auf der mit 14 Kilometern längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt aufeinander.

Bramberg war somit einmal mehr der Nabel der internationalen Rodelszene und punktete mit diesem einzigartigen Event auf der Senningerwiese bei der Smaragdbahn.

32 Herren und 8 Damen waren bei diesem einzigartigen Event zum Saisonabschluss der weltbesten Rodler am Start.

Bei hochspannenden Zweikämpfen setzten sich diesmal die Top-Guns aus Italien durch, wobei sich auch die Lokalmadatoren beachtlich schlugen und Luca Deutinger aus Bramberg und Mathias Dreier aus Neukirchen das Achtelfinale erreichen konnten.Bei den Herren setzte sich der amtierende Junioren Weltmeister Maiximilian Gräber gegen den Vizeweltmeister Christoph Gruber im rein italienischen Finale durch. Bei den Damen konnte die Weltmeisterin Kathrin Runggatscher aus Italien ihren Vorjahrestitel gegen Laura Patscheider aus Österreich verteidigen.